Evrimci müfredat neslimizi zehirliyor

K ota zorunluluğu ile öğrencilerin “Kur’an-ı Kerim” ve “Temel Dini Bilgiler” gibi dersleri tercih etmeleri engellenirken, hiçbir bilimsel gerçekliği olmayan ve evrimci ön kabulle hazırlanan ders kitapları öğrencileri dinden uzaklaştırıyor. Müslüman Anadolu’nun kimyasına uymayan ve ateist fikirlerin empoze edildiği müfredatların imanlı bir nesil yetiştirme idealinin önünde engel teşkil ettiğini kaydeden eğitimciler, 7 yıl sonra toplanacak 20'nci Milli Eğitim Şurası’nda ilköğretim ve ortaöğretim ders kitaplarının ‘Yaratılış gerçeğini öteleyen ve Allah inancını zedeleyen’ evrimci dilden temizlenmesi gerektiği konusunda ortak görüş bildirdi.

Çözüm Batı'da değil tarihimizde

Şu anda Türkiye’de eğitimin asıl meselesinin zihniyet meselesi olduğunu belirten Şuurlu Öğretmenler Derneği Genel Başkanı Hamdi Sürücü, “Nasıl bir insan yetiştirileceği ile ilgili ölçülerde arıza var. Önce sistemin “ben ahlaklı, adaletli, vicdanlı ve merhametli bir insan yetiştireceğim” ilkesini ortaya koyması gerekir. Ondan sonra bu temel üzerine bütün derslerin müfredatları yeniden düzenlenir. Şu an var olan insanların inancına, ahlakına, kültürüne aykırı Batı tarzı eğitim sistemiyle müfredat ne kadar değişirse değişsin bir işe yaramayacaktır” dedi.





Çözümü kendi tarihimizde aramamız gerektiğini de kaydeden Sürücü şöyle devam etti: “Her şeyden önce Batı’dan çözüm arama düşüncesinden vazgeçilmesi gerekir. Çözümü kendi tarihimizde aramalıyız. Olması gereken, sistemin bin yıllık Müslüman geçmişi olan bu toplumun inancına, ahlakına, kültürüne, uygun bir şekilde yeniden kurgulanmasıdır. Onun dışında yapılacak her uygulama akıntıya kürek çekmek olur.”

Müslüman nesil, Müslüman müfredatla yetişir

Müslüman bir neslin ihya edilmesi ve İslam medeniyetinin inşa edilmesi için müfredat ve ders kitaplarının içeriğinin hayati önemde olduğuna dikkati çeken Aile Bilim Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Adnan Kalkan ise şunları söyledi: “Müslüman bir neslin yetişmesi için müfredat ve ders kitapları da Müslümanca oluşturulmalıdır. Maalesef şu an uygulanan müfredat ve ders kitaplarının içeriği nesli zehirlemekte ve inançsızlığa sürüklemektedir.”

İnsan karakterinin henüz ilkokul yaşlarında şekillendiğini aktaran Kalkan, şöyle devam etti: “Karakterin şekillendiği ilkokul yaşlarından üniversite sonlara kadar kendi inanç ve kültür kodlarımızdan uzak ders kitapları ve müfredat sebebiyle ülkesine, kültürüne ve inancına aykırı bir nesil yetişmektedir. İslam coğrafyasının ve dahi insan coğrafyasının huzura kavuşması için Türkiye kritik öneme sahiptir. Türkiye'ye ise adalet endeksli inanç kodlarıyla nesil yetiştirdiği takdirde İslam coğrafyası ve insanlık coğrafyasına barış ve huzur getirecektir. Bu da ancak çocuklarımızın inancı doğrultusunda ilim, irfan ve hikmet içerikli ders kitapları ve müfredatla mümkün olacaktır.”

Genetiği oynanmış sisteme neşter vurulmalı

Türkiye Aile Meclisi Başkanı Adem Çevik ise şunları söyledi: “Geleceğimizi inşa etmek, gençlerimizi, ailemizi, devletimizi yıkıcı faaliyetlerden kurtarmak için önce ahlak ve maneviyatı önceleyen bir eğitim sistemi uygulamak mecburiyetindeyiz. Allah'ı inkar eden ateist, materyalist eğitim sistemini terk ederek fıtrata, hukuka, inancımıza uygun yerli ve milli eğitim maarif sistemine geçmeliyiz. Genetiğiyle oynanmış eğitim sistemine neşter vurmalı, yaratılışı görmezden gelen ders kitaplarını temizlemeliyiz. Çocuklarımızın ailesine ve devletine düşman olarak yetişmesini istemiyorsak bu adımları bir an önce atmalıyız.”