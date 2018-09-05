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Evrensel yazarı Ragıp Zarakolu hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

Terör yanlısı Evrensel yazarı Ragıp Zarakolu hakkında 2011 yılında yaptığı bir konuşma nedeniyle açılan davada kırmızı bülten çıkarıldı.

05 Eylül 2018 Çarşamba 14:54
Evrensel yazarı Ragıp Zarakolu hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

Terör destekçisi Evrensel yazarı Ragıp Zarakolu hakkında, 2011 yılında Barış ve Demokrasi Partisinin Siyaset Akademisinde yaptığı konuşma nedeniyle, ‘terör örgütüne yardım ve yataklık’ suçlamasıyla açılan davada kırmızı bülten çıkarıldı. Zarakolu, aynı davada 2011 yılının ekim ayında tutuklanmış, 2012 yılının nisan ayında da serbest bırakılmıştı.

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 14:54
  1. Evrensel yazarı Ragıp Zarakolu
  2. kırmızı bülten

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