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Aktüel Evrensekiz'de CHP'den istifa eden iki belediye meclis üyesi AK Parti'ye geçti
Aktüel

Evrensekiz'de CHP'den istifa eden iki belediye meclis üyesi AK Parti'ye geçti

Yeniakit Publisher
2020-11-05 13:15:12 -
Evrensekiz'de CHP'den istifa eden iki belediye meclis üyesi AK Parti'ye geçti

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Evrensekiz beldesinde CHP'den istifa eden iki belediye meclis üyesi AK Parti'ye katıldı.

Evrensekiz Belediyesinin CHP'li meclis üyeleri Mesru Ürpekli ve Pelin Çalışkan'ın AK Parti'ye katılmaları dolayısıyla belediyede tören düzenlendi.

AK Parti Lüleburgaz İlçe Başkanı Mücahit Murat Şahin, törende Ürpekli ve Çalışkan'a rozet taktı.

Şahin, partilerine katılan belediye meclis üyelerine "hayırlı olsun" dileklerinde bulunarak, bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.

Evrensekiz Belediye Başkanı Mustafa Nalbant da geçen ay partisinden istifa ederek AK Parti'ye geçmişti.


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