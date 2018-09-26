Evren, Anayasa’ya ‘hayır’ diyen köyün adını değiştirmiş! Kendisi öldü zulmü yaşıyor

MUHAMMED UZUN

Türkiye’nin milli birliği ve bütünlüğünü hedef alan darbecilerin kurdukları düzen halen ayakta! Sakarya’nın Akyazı ilçesine bağlı Ramaslı köyü, kendilerine 1980 ihtilalinden sonra verilen Topağaç ismini değiştirmek için çalmadık kapı bırakmadı. Hemen hemen yapılan tüm girişimlerin sonuçsuz kalması köy halkının tepkisine neden oldu. Seçilmiş hükümetleri hedef alan tüm darbelerde dik duruşuyla adını duyuran ve cuntacıların hedefi haline gelen köy; darbenin tüm kalıntılarından kurtulmak için özüne dönmenin yollarını arıyor.

HESAP SORDULAR, CEVAP BEKLİYORLAR

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bulunan bin 600 nüfuslu Topağaç köyü, iki darbeden de çok çekti. 1960 darbecileri tarafından ismi değiştirilen köy halkı, 12 Eylül darbe Anayasasına da büyük çoğunlukla ‘hayır’ oyu verdi. 1982 darbe Anayasasına bütün baskılara rağmen yüzde 80’in üzerinde ‘hayır’ diyen tek köy oldu. Bu sebeple köy halkı büyük sıkıntılara maruz kaldı. 1960 darbesi sonrası ismi darbeciler tarafından Topağaç olarak değiştirilen, 1982 darbe anayasasına yüzde 80’den fazla ‘Hayır’ oyu veren köy; 12 Eylül Referandumu’nda yüzde 99’la ‘Evet’ diyerek cuntacılardan hesap sormak adına ilk adımı attı. Darbeler sonrası türlü eziyetlere maruz kalan köy halkı aradan geçen sürenin ardından cuntacıların kendilerine verdiği isimden kurtulmak için gazetemiz Akit aracılığıyla çağrıda bulundu.

CUNTACILAR BİZİMLE BAŞA ÇIKAMADI

Geçmişte yaşanan darbelerin tüm kalıntılarından kurtulmak istediğini belirten Köy Muhtarı Nizamettin Kaya ise, “27 Mayıs darbesinde darağacına çekilen bizim irademizdi. 12 Eylül darbesine karşı çıktığımız için yine biz hedef alındık. Yılmadık darbe anayasasına ‘hayır’ dedik. Sonra eziyet üstüne eziyet ettiler. Köy halkı cuntacıların kötü muamelesinden kurtulmak için köyü terk etmek zorunda kaldı. Baktılar ki bizle başa çıkamıyorlar; köyümüzün ismini değiştirdiler” açıklamasında bulundu.

KÖY MEYDANINDA İŞKENCELER YAŞANDI

12 Eylül’ün mimarı darbeci Kenan Evren’in öfkelendiren köy olarak bilinen Topağaç Köyü Muhtarı Kaya, “Kenan Evren tarafından yapılan 12 Eylül ihtilali sonrasında hazırlanan anayasa referanduma gitmişti. Bizim köyde rekor derecede hayır oyu çıktı. Bu sonuç çıktıktan sonra askeri birliklerinin gönderildiği köyde vatandaşlar, köy meydanına toplatılıp çeşitli işkencelere mazur kalmışlar.

Hayır oylarını hazmedemeyen cuntacılar, zaman zaman askerlerle köye baskınlar düzenlemiş yaşlı insanlara köylünün gözleri önünde işkenceler yapmış hatta gözaltına almış. O yüzden biz darbecilerden çok çektik” dedi.

Köyün isminin değiştirilmesi için başvuruların yapıldığını da hatırlatan Nizamettin Kaya, “Bir daha da asla köyün isminin değiştirilmesine ne olursa olsun izin vermeyeceğiz. Yapılan bütün darbe dönemlerinde büyük baskıların yaşandığı köyümüz birbirine saygılı insanların bulunduğu bir yer. Devletimiz ve milletimizin birliğini her zaman destekliyoruz” diye konuştu.

12 Eylül’ün lideri Kenan Evren’i çok kızdırdığı ileri sürülen ve o tarihte adı Ramaslı olan Sakarya’nın Akyazı ilçesindeki köy daha sonraki tarihlerde Topağacı olarak isimlendirildi. Köy Muhtarı Nizamettin Kaya, köylerinin ismini yeniden değiştirmek için hâlâ mücadele ettiklerini söylüyor.