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Evlilikte öfke kontrolü için 3 önemli adım

Evlilikte öfke kontrolü için neler yapılmalı? İşte 3 adımda öfke kontrolü önerisi...

02 Ağustos 2018 Perşembe 19:17
Evlilikte öfke kontrolü için 3 önemli adım

1. TIKANMIŞLIKTAN KURTULUN!

Tıkanmışlık öfkenin ifade edilmediği, içinize kapandığınız bir durum değildir. Bilakis öfkenizi ifade ediyor, hatta aşırı derecede sesinizi yükseltmenize rağmen hiç bir yere varamıyorsunuzdur. Eski kavgalarınızı yinelemenin bir yönüyle sizi değişimin huzursuz yönünden koruduğunu biliyor muydunuz? Bir diğer ifadeyle, sürekli aynı kavgayı yapmak sizin ve eşinizin bulunduğu konumu değiştirmez. Yıllardır benimsediğiniz roller vardır ve bundan ikiniz de vazgeçmek istemeyebilirsiniz. Çünkü bu bildiğiniz bir konumdur, bir başka davranış biçimi denediğinizde size ne getireceği belirsizdir. Bu belirsizlik huzursuzluk oluşturacağından aynı kavgaları tekrar edip durursunuz. Bu yüzden ilişkide değişim istiyorsanız, ilk önce tekrarlanan kavgalarınıza el atmakla başlayın!

2. DUYGU İŞİNİ YÜKLENMEKTEN VAZGEÇİN!

İlişkide duygular tahterevalli gibidir. Bir taraf duyguyu fazla yüklendiğinde diğer taraf yetersiz yüklenecektir. Bir diğer ifadeyle kadın ısrarla duygularını ifade ettikçe, erkek de bir o kadar duygu yoksunu kalacak ve tepkisiz olacaktır. Bu nedenle taraflardan birisi payına düşenden fazla duyguyu ifade etmekten vazgeçmelidir! Kaynananızı eleştirmeye devam ettikçe, eşiniz de onu savunmaya geçecek ve duygunuzu anlamayacaktır.

3. GEÇMİŞTEN GETİRDİĞİNİZ DUYGUSAL YÜKLERİ FARKEDİN!

Anne-babanız ile yaşadığınız çözülmemiş duygusal yoğunluklar eşiniz ve çocuklarınızla olan ilişkilerinizde yeniden ortaya çıkar. Anne-baba olmaya ve sevgiyi ifade etmeye dair ilk bilgileri ailenizde öğrenirsiniz. Yeniden bir aile olduğunuzda bu öğrenilmiş rolleri devam ettirirsiniz. Bu bazen aynı anneniz gibi davranmak olabileceği gibi annenize tepkisel olup aşırı telafi yöntemi de takip ediyor olabilirsiniz. Örneğin, annenizle güvenli bir bağ oluşmamışsa, sürekli terk edileceğiniz hislerine kapılabilir ve eşinizi sürekli denetleyen bir konumda olabilirsiniz. Bir diğer durum ise, ebeveynlerinizin sürekli kavga ettiğine şahit olmuş ve çocukken suçluluk hisleri yaşadıysanız, eşinizle her tartışmada kendinizi suçlu görerek ortalığı yatıştırıp, kendi fikirlerinizi ifade etmekten vazgeçebilirsiniz. Bir diğer ifadeyle, eşinize  sınır çizmek konusunda sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bu sıkıntıyı da çocuklarınız üzerinde aşırı denetleyici bir anne olarak gideriyor olabilirsiniz. Bu örnekler çoğaltılabilir. Geçmişten getirdiğiniz duygusal yüklerinizi bir psikoterapistten yardım alarak fark edebilir ve bu zinciri kırabilirsiniz.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 19:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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