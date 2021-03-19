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Ekonomi Evlilik yardımı nedir ve evlilik yardımı almanın şartları nelerdir?
Ekonomi

Evlilik yardımı nedir ve evlilik yardımı almanın şartları nelerdir?

Evlilik yardımı yani çeyiz parası, anne veya babası hayatta olmayan ve yetim maaşı olan vatandaşlara aile kuracakları zamanda Sosyal Sigortalar Kurumu aracılığıyla ödenen yardım türüdür. Peki, evlilik yardımı nasıl alınır ve başvuru şartları nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-03-19 17:49:00 -
Evlilik yardımı nedir ve evlilik yardımı almanın şartları nelerdir?

Evlenmek, her insanın hayalidir. Bu zaman da evlenmek eskiye göre hem maddi ve hem manevi manada daha zordur. Çünkü maliyetler ve sorumluluklar günden güne artmaktadır. Maddi açıdan zorluk çeken anne ve babası hayatta olmayan vatandaşlara devletimiz destek vermektedir. Evlilik yardımı almak isteyen vatandaşlarımızın nasıl yardım parası alacaklarını ve başvuru şartlarını araştırıyor. İşte merak edilen haberin devamı…

Evlilik yardım parası nasıl alınır?

Evlilik yardım parası yani çeyiz parası almak isteyen vatandaşlarımız kimlikleriyle ve evlenme cüzdanlarıyla bulundukları ilin ilçe SGK müdürlüklerine veya SGK hizmet merkezlerine giderek başvuruda bulunabilirler.

Evlilik yardımı almanın şartları nelerdir?

1-Evlilik yardımı şartlardan ilki ve en önemli olanı kişilerin anne ya da babalarının vefatının ardından, SSK yetim aylığı alması şartı bulunması lazımdır.

2-Çeyiz parası başvurusu için, resmi nikahın kıyılmasının ardından gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Eğer ki resmi nikahı olmayan evlenecek olan kadınlara, çeyiz parası ödemesi yapılmaz.

3-Eğer ki kızların SGK kapsamında çalışmaya başlaması durumunda, yetim aylığı alma hakkı sona ermektedir. Bunun sonucunda çeyiz parası başvurusu yapamazlar.

4-Çeyiz parası, sadece bir defa verilmektedir.

5-Yetim aylığı alan erkek çocukları için çeyiz parası ödemesi yapılmaz.

6-SSK sigortasının dışında 4B ve 4C sigorta kolları üzerinden yetim aylığı alan kişilere de çeyiz parası ödemesi yapılabilir.

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