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Evlilik neden gereklidir?

"Yeryüzünde bütün meyvelerden çifter çifter yaratan O’dur. Geceyi de gündüzün üzerine O örtüyor. Şüphesiz bütün bunlarda düşünen bir toplum için ibretler vardır.”

02 Ağustos 2018 Perşembe 19:05
Evlilik neden gereklidir?

Evlenmek, yuva kurmak, Allah’ın var­lık âleminde nesli devam ettirmek ve aile yuvasının huzurunu sağla­mak için koymuş olduğu Sünnetlerden biridir. Aslında bu ka­nun sadece insanlara has bir Sünnet de değildir. Bütün canlıları ve bitkileri de içine alan geniş kapsamlı bir Sünnetullah’tır. Bu dünyada hiçbir şey kendisi ile başka bir şeyin eş olmadığı teklik hâlinde değildir. Her şey kendi eşi ile birleşerek bir nesil (meyve) vermektedir. Yüce Allah şöyle buyurur:

“Her şeyden de çift çift yarattık ki düşünüp öğüt alasınız.”[1]

“Yeryüzünde bütün meyvelerden çifter çifter yaratan O’dur. Geceyi de gündüzün üzerine O örtüyor. Şüphesiz bütün bunlarda düşünen bir toplum için ibretler vardır.”[2]

“Yerin bitirdiklerinden, insanların kendilerinden ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah’ı tesbih ve takdis ederim.”[3]

EVLİLİK ZARURİDİRFITRİDIR

İslam dini, aile ve toplumun huzur ve sükûnet için hatta ahiret saadeti için evliliği zaruri görmektedir. Yüce Allah, nefisleri fıtrat üzere ve fıtrata meyilli yaratmıştır. Rahmeti ve hikmeti gereği, Şeriat’ı da fıtrata davet eder kılmıştır. Yüce Allah şöyle buyurur:

“Ey İnsanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan eşini yaratıp ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üreten Rabb’inizden korkun.”[4]

Kur’an-ı Kerim, Peygamberlerin de evlendiği, yuva kurduğu ve çoluk-çocuk sahibi olduğunu belrtmekted'r. Yüce Allah şöyle buyurur:

“Andolsun ki biz senden önce de peygamberler gönderdik. Onlara da eşler ve çocuklar verdik.”[5]

Kaynak

[1] (Zariyat, 49)

[2] (Ra’d, 3)

[3] (Yasin, 36)

[4] (Nisa, 1)

[5] (Ra’d, 38)

 

 

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 19:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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