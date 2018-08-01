THY - Trabzon
0553 313 94 23

Evlilik neden gereklidir?

Yeryüzünde bütün meyvelerden çifter çifter yaratan O’dur. Geceyi de gündüzün üzerine O örtüyor. Şüphesiz bütün bunlarda düşünen bir toplum için ibretler vardır.”

01 Ağustos 2018 Çarşamba 20:49
Evlilik neden gereklidir?

Evlenmek, yuva kurmak, Allah’ın var­lık âleminde nesli devam ettirmek ve aile yuvasının huzurunu sağla­mak için koymuş olduğu Sünnetlerden biridir. Aslında bu ka­nun sadece insanlara has bir Sünnet de değildir. Bütün canlıları ve bitkileri de içine alan geniş kapsamlı bir Sünnetullah’tır. Bu dünyada hiçbir şey kendisi ile başka bir şeyin eş olmadığı teklik hâlinde değildir. Her şey kendi eşi ile birleşerek bir nesil (meyve) vermektedir. Yüce Allah şöyle buyurur:

“Her şeyden de çift çift yarattık ki düşünüp öğüt alasınız.”[1]

“Yeryüzünde bütün meyvelerden çifter çifter yaratan O’dur. Geceyi de gündüzün üzerine O örtüyor. Şüphesiz bütün bunlarda düşünen bir toplum için ibretler vardır.”[2]

“Yerin bitirdiklerinden, insanların kendilerinden ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah’ı tesbih ve takdis ederim.”[3]

EVLİLİK ZARURİDİR FITRİDİR

İslam dini, aile ve toplumun huzur ve sükûnet için hatta ahiret saadeti için evliliği zaruri görmektedir. Yüce Allah, nefisleri fıtrat üzere ve fıtrata meyilli yaratmıştır. Rahmeti ve hikmeti gereği, Şeriat’ı da fıtrata davet eder kılmıştır. Yüce Allah şöyle buyurur:

“Ey İnsanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan eşini yaratıp ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üreten Rabb’inizden korkun.”[4]

Kur’an-ı Kerim, Peygamberlerin de evlendiği, yuva kurduğu ve çoluk-çocuk sahibi olduğunu belrtmekted'r. Yüce Allah şöyle buyurur:

“Andolsun ki biz senden önce de peygamberler gönderdik. Onlara da eşler ve çocuklar verdik.”[5]

Kaynak

[1] (Zariyat, 49)

[2] (Ra’d, 3)

[3] (Yasin, 36)

[4] (Nisa, 1)

[5] (Ra’d, 38)

 

 

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 20:49
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hakan Çalhanoğlu'ndan ayrılık mesajı
    1. Hakan Çalhanoğlu'ndan ayrılık mesajı
    2. Bebeklerde görülen cilt problemleri..
    3. Anne sütünün faydaları nelerdir?
    4. 2,5 yıl sonra gelen iğrenç intikam!
    5. Bebeklere meyve püresi nasıl yapılır?
    6. Türk mühendisleri yaptı! Dünyanın en..
    7. Bu oyunlar zihin açıyor!
    8. Altıncı hastalık nedir? Belirtileri..
    9. Kurabiye diyeti nedir?
    10. Maden suyu zayıflatır mı?
    11. Şeker oranı yüksek meyveler..
    12. Abdullah Gül'den "terör saldırısı"..
    13. Acı haber! Genç savcı hayatını kaybetti
    14. Dondurma tüketimi kilo aldırır mı?
    15. Fed faiz kararını açıkladı! İşte..
    16. Yürekleri dağlayan an: Oğlunu öperek..
    17. Çocuklara hangi sıklıkla oyuncak..
    18. Tartıştığı memurun kulağını ısırdı
    19. Yaptırım kararı sonrası dolar 5 lirayı..
    20. Bebekler için evde organik krem nasıl..
    2018 POMEM PÖH alımları ne zaman PÖH polis başvuru şartları nedir?
    2018 POMEM PÖH alımları ne zaman PÖH polis başvuru şartları nedir?
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
    LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018
    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018
    YKS TYT AYT 2018 sınav sonuçları açıklandı!
    YKS TYT AYT 2018 sınav sonuçları açıklandı!