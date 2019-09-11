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‘Evlilik’ kurumu kuşatma altında! MEB’in formunda ayrıntıya dikkat!

Evlilik ve aile kurumun giderek tehdit altına girdiği şu günlerde, Milli Eğitim Bakanlığına ait bir formunda dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Söz konusu formda, ‘evli’ ibaresinin yerine ‘birlikte’ ifadesine yer verildiği görüldü.

11 Eylül 2019 Çarşamba 15:51
‘Evlilik’ kurumu kuşatma altında! MEB’in formunda ayrıntıya dikkat!

 yeniakit.com.tr 

Evlilik ve aile kurumu üzerindeki tehdit her geçen gün daha da büyüyor. Son dönemde giderek kuşatma altına alınan evlilik kurumu üzerinde oynanan oyunlar Milli Eğitim Bakanlığına kadar sıçradı. Bir dönem, aileyi hedef alan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi ile gündeme gelen Milli Eğitim Bakanlığı şimdi de Bakanlık tarafından hazırlanan ve ‘evlilik’ kurumunu hedef alan ‘Aile Bilgi Formu’ ile gündeme geldi.

‘Evli’ değil ‘birlikte’

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan kimi yöneticiler tarafından hazırlandığı tespit edilen ‘Aile Bilgi Formu’nda akılalmaz bir detay ortaya çıktı. Öğrenci ve ailelerin doldurması için hazırlanan formda, anne ve babanın durumuna soran kısımda ‘evli’ ifadesi yerine ‘birlikte’ ifadesine yer verildi. Evlilik ibaresinin yer almadığı formda ‘birlikte’ ibaresine yer açılarak, gayrimeşru beraberlikler dahi ‘evlilik’ çatısı altında servis edildi. Bakanlık bünyesindeki hazırlanan ancak kimler tarafından organize edildiğinin henüz bilinmediği form için Milli Eğitim Bakanlığının gerekli duyarlılığı göstererek acil soruşturma açması bekleniyor.

Formu görenler tepki gösterdi

Kendilerine verilen formları doldurmak isteyen bazı vatandaşlar, gördükleri tablo karşısındaki şaşkınlığa düştüklerini söylerken, olayın sorumlularının derhal tespit edilmesi gerektiğini belirtti. Evlilik kurumu üzerinden oynanan oyunların ilk kez olmadığını ifade eden vatandaşlar, ‘Aile ve evlilik düşmanı‘ İstanbul Sözleşmesinin bu tür skandalların önünü açtığını da vurguladı.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 15:51
  1. İstanbul
  2. Milli Eğitim Bakanlığı
  3. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

YORUM YAZ

  • KaraKara4 dk önce
    Tekrar tekrar soruyorum, meb'in başımda ziya selçuğun ne işi var? Başkan erdoğan onu neye dayanarak tercih etti?Sonuçta cezasını istanbul ve ankarayı kaybederek ödedi ama 2023'te kendisi de kaybedecek.
  • KorayKoray16 dk önce
    Zaten lgbt gay homo vs derken birde bunun ortaya çıkması tam bir ihanet
  • RuhiRuhi16 dk önce
    Zina yasakmi hayir insanlar nikahsiz yasiyormu evet beraber yasayanlar ne yazacakti düzen bozuldu ince seylerle ugrasmayalim
  • MahmutMahmut17 dk önce
    Resmen hainlik
  • Hasan Hasan 18 dk önce
    Soruşturma açılırsa hızlı açılsın bu ne rezalet ya
  • HakanHakan19 dk önce
    Bu ne la şaka mı bu?evli insana birlikte denir mi flört mü bu?
  • YusufYusuf20 dk önce
    Anında el atılmalı
  • Habib kartalHabib kartal20 dk önce
    Bu rezilliğe dur denneli
  • BenBen21 dk önce
    Dinli imanlı yöneticileri seçtik ama onca yıl sonra geldiğimiz hal ortada. yazık çok yazık.

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