‘Evlilik’ kurumu kuşatma altında! MEB’in formunda ayrıntıya dikkat!

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Evlilik ve aile kurumu üzerindeki tehdit her geçen gün daha da büyüyor. Son dönemde giderek kuşatma altına alınan evlilik kurumu üzerinde oynanan oyunlar Milli Eğitim Bakanlığına kadar sıçradı. Bir dönem, aileyi hedef alan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi ile gündeme gelen Milli Eğitim Bakanlığı şimdi de Bakanlık tarafından hazırlanan ve ‘evlilik’ kurumunu hedef alan ‘Aile Bilgi Formu’ ile gündeme geldi.

‘Evli’ değil ‘birlikte’

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan kimi yöneticiler tarafından hazırlandığı tespit edilen ‘Aile Bilgi Formu’nda akılalmaz bir detay ortaya çıktı. Öğrenci ve ailelerin doldurması için hazırlanan formda, anne ve babanın durumuna soran kısımda ‘evli’ ifadesi yerine ‘birlikte’ ifadesine yer verildi. Evlilik ibaresinin yer almadığı formda ‘birlikte’ ibaresine yer açılarak, gayrimeşru beraberlikler dahi ‘evlilik’ çatısı altında servis edildi. Bakanlık bünyesindeki hazırlanan ancak kimler tarafından organize edildiğinin henüz bilinmediği form için Milli Eğitim Bakanlığının gerekli duyarlılığı göstererek acil soruşturma açması bekleniyor.

Formu görenler tepki gösterdi

Kendilerine verilen formları doldurmak isteyen bazı vatandaşlar, gördükleri tablo karşısındaki şaşkınlığa düştüklerini söylerken, olayın sorumlularının derhal tespit edilmesi gerektiğini belirtti. Evlilik kurumu üzerinden oynanan oyunların ilk kez olmadığını ifade eden vatandaşlar, ‘Aile ve evlilik düşmanı‘ İstanbul Sözleşmesinin bu tür skandalların önünü açtığını da vurguladı.