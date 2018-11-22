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Evlilik kalbi koruyor

Dikkat edin yanınızda üstünüzü örten biri olsun...

22 Kasım 2018 Perşembe 13:38
Evlilik kalbi koruyor

Evlilik, kalp hastalıklarına ve felce karşı koruyor. Konu üzerinde yapılan araştırmalar ünlü Heart dergisinde detaylı şekilde anlatıldı.

Özeti söze girerken kurduğumuz cümle: Evlilik, kalp hastalıklarına ve felce karşı koruyor.

% 80 oranında kardiyovasküler yani kalbe bağlı hastalık şu risk faktörlerine bağlanıyor: yaş, cinsel hayat, yüksek tansiyon, yüksek kolestorol, sigara içmek ve diyabet.. Ancak kalan yüzde 20'yi etkileyen şey net değil.

Medeni durumun etkisi ne olabilir? sorusu araştırmacıların hedefi olmuş.

Kapsam çok geniş tutulmuş.

2 milyon kişi

Toplamda 1963'ten 2015'e kadar yayınlanmış olan veriler üzerinde çalıştılar. Avrupa, İskandinavya, Kuzey Amerika, Ortadoğu ve Asya'dan 42 ve 77 yaşları arasındaki 2 milyondan fazla insan araştırmaya dahil edildi.

Yapılan analiz evli olanlarla kıyaslandığında, evlenmemiş, boşanmış, dul kalmış olanların % 42 kardiyovasküler hastalık ve % 16 koroner arter kalp hastalığı riski taşıdığını ortaya koydu.

Biliyorsunuz kardiyovasküler hastalıklar, kalp veya kan damarlarının hastalıklarını içeren gruba verilen genel bir isimlendirmedir.. Kardiyovasküler hastalık dolaşım sistemini etkileyen herhangi bir hastalığı tanımlar.

Yine biliyorsunuz koroner arter hastalığı, damar sertliği sebebiyle damarların daralması veya tıkanmasıdır. Ateroskleroz atardamarların sertleşmesi veya tıkanması, iç duvarlarında kolesterol ve yağ birikintilerinin (plak) meydana gelmesidir.

Boşanmak da risk!

Araştırmanın sonucuna göre evlenmemek, hem koroner kalp hastalığından % 42 hem de felçten % 55 ölme riskini artırmakta.

Boşanmanın da hem erkekler hem de kadınlar için %35 daha yüksek kalp hastalığı riski varmış. Her iki cinsiyetten dulların inme geçirme ihtimalinin %16 daha yüksek olduğunu anlaşılmış.

Hiç evlenmemiş olanlar arasında bir inme sonrası ölüm riski %42 oranında..

Bu, bugüne kadar yapılmış en büyük çalışma.

Peki neden?

Evliliğin neden koruyucu olabileceğine dair çeşitli teoriler var.

Bunlar arasında sağlık sorunlarının daha erken tanınması ve bunlara tepki verilmesi l ilac kullanımını yönetmede daha kolaylık l daha iyi finansal güvenlik l gelişmiş refah l ve daha iyi arkadaşlık ağları olarak sıralanmakta..

(Medeni durum ve kardiyovasküler hastalık riski: sistematik bir derleme ve meta-analiz. Heart, 2018)

 

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 13:38
  1. evlilik
  2. evliliğin faydaları

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