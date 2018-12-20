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Evlilik hazırlığı yapan çift, silahlı saldırıda öldü

Antalya'da evlilik hazırlığı yaparken silahlı saldırıda yaşamını yitiren çift, gözyaşları arasında toprağa verildi.

20 Aralık 2018 Perşembe 15:56
Evlilik hazırlığı yapan çift, silahlı saldırıda öldü

Antalya'nın Serik ilçesinde, hafif ticari araçta uğradığı pompalı tüfekli saldırıda evlilik hazırlığı yaptığı Gürbüz Hakkı Yılmaz ile birlikte yaşamını yitiren Hatice Bahçecioğlu'nun cenazesi, yakınlarınca Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morgundan alındı.

Ailesinin oturduğu Serik'e bağlı Abdurrahmanlar Mahallesi'ne getirilen Bahçecioğlu'nun cenazesi, ardından götürüldüğü camide öğle vakti kılınan namaz sonrası Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi. Gürbüz Hakkı Yılmaz'ın cenazesinin ise Cumalı Mahallesi'nde bugün toprağa verileceği belirtildi.

Evlilik için dün evrak sormuş

Öte yandan Gürbüz Hakkı Yılmaz'ın, dün Serik Belediyesi Evlendirme Memurluğu'na giderek, evlilik için istenen evrak listesini aldığı kaydedildi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 15:56
  1. Evlilik hazırlığı yapan çift
  2. silahlı saldırıda öldü
  3. Antalya
  4. Serik
  5. Gürbüz Hakkı Yılmaz
  6. Hatice Bahçecioğlu

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