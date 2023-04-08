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Gündem Evlilik dışı ilişkiler için dört dörtlük çağrı! HÜDA PAR'a işte bu yüzden saldırıyorlar
Gündem

Evlilik dışı ilişkiler için dört dörtlük çağrı! HÜDA PAR'a işte bu yüzden saldırıyorlar

Yeniakit Publisher
2023-04-08 14:24:00 -

Cumhur İttifakı'na katıldığı için ve muhafazakâr bir parti olduğu laikçilerin yalanlarla hedef gösterip saldırdığı HÜDA-PAR'da Genel Merkez Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Zehra Çiftçi evlilik dışı ilişkiler için dört dörtlük bir çağrı yaptı.

 RECEP YEŞİL  İSTANBUL 

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklamasının ardından muhaliflerin hedefi haline geldi.

Aynı zamanda muhafazakâr bir parti olan HÜDA PAR; bu nedenle laikçi kafanın da yalan ve iftiralarına maruz kalıyor.

Evlilik dışı ilişkiler için dört dörtlük çağrı!

HÜDA-PAR Genel Merkez Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Zehra Çiftçi'nin son açıklamaları ise adeta laikçilerin uykusunu kaçırdı.

Evlilik dışı ilişkiler için dört dörtlük bir çağrı yapan Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:
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"Aile bir erkek ve kadının evlenmesiyle kurulur. Sapık ilişkilerle aynı yere konulamaz. Buna aile denemez. Devlet aile kurumunu korumalıdır. Gayrı meşru yollardan meydana gelmiş bir nesil, toplum içi felakettir. Batı tipi hayat tarzının ürünü olan evlilik dışı ilişkiler nesil emniyetini tehdit eden davranışlardır. Evlilik dışı ilişkilerin önüne geçilmelidir."

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Yorumlar

Musa

Hüda par kadın kolları cok haklı Türk Aile birimini bozmak chp hdp ip çok istiyor Bundan millet çok ṣikayet ediyor.

Kadir

ALLAH olsun.güzel ifade etmiş kardeşim.
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