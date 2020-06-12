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Aktüel

Evlerine bidon bidon su taşıyorlar

Hatay’da şifalı olduğuna inanılan kaynak suyu, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 09:29:44 -
Evlerine bidon bidon su taşıyorlar

Hatay’da şifalı olduğuna inanılan kaynak suyu, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.


Samandağ ilcesine bağlı Tekebaşı Mahallesi’nde 61 yıl önce ilçe sakinleri dağdan inen kaynak suyun yüzeye çıktığı noktaya çeşme yaptırdı. Traktör ve otomobilleriyle çeşme başına gelen mahalle sakinleri ve çevre mahallerindeki vatandaşlar şifalı olduğuna inandıkları suyu, yanlarında getirdikleri bidonlara doldurarak evlerine götürüp, tüketiyor.


Mahalle sakini Anter Güngör, "Bu dağdan geliyor ve doğal kaynak suyunun şifalı olduğunu söylüyorlar, buna inanıyorlar böyle bir özelliği varmış. Çevre illerden su almaya gelenler de var. Şifalı olduğunu düşündükleri için bütün halk buraya ilgi gösteriyor" dedi.

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