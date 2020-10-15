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Aktüel Evlerinde uyuşturucu bulunan çift gözaltına alındı
Aktüel

Evlerinde uyuşturucu bulunan çift gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-15 13:14:41 -
Evlerinde uyuşturucu bulunan çift gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta evlerinde uyuşturucu yakalanan karı koca gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, V.A. ve G.N.A. çiftinin uyuşturucu ticareti yaptığını belirleyen Esenyurt İlçe Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler şahısları takibe aldı.

Polisin yaptığı üst aramasında çiftin üzerinde sahte dolar bulundu. Savcılık izniyle şahısların evinde yapılan aramada da 1,5 kilogram metamfetamin, 7 silah, 7 cep telefonu ve hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve benzer suçlardan sabıkası olduğu tespit edilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.




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