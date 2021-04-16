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Gündem Evlerinde arama yapılan emekli amiraller kimler? 104 emekli amiral eskisi son dakika haberler
Gündem

Evlerinde arama yapılan emekli amiraller kimler? 104 emekli amiral eskisi son dakika haberler

104 emekli amiral eskisinin darbe bildirisi yayımlayarak seçilmiş iktidara parmak sallayarak darbe tehdidinde bulunmuştu. Darbe sever emekli amirallerin yaptığı darbe şakşakçılığı karşılıksız kalmadı. 104 emekli amiral eskisi yargı önünde hesap vermeye devam ediyor. Montrö Sözleşmesi bahanesi ile darbe bildirisine imza atan 7 emekli amiralin evinde arama yapıldı. 6 emekli amiral ile bir emekli generalin emekliye çağrıldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-16 09:35:00 - 2021-04-16 09:35:34
Evlerinde arama yapılan emekli amiraller kimler? 104 emekli amiral eskisi son dakika haberler

Son dakika haberi:104 emekli amiralin imzaladığı Montrö bildirisi hakkında başlatılan soruşturma devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 10 amiralin gözaltına alınıp serbest bırakılmasının ardından bugün İstanbul'da polis ekipleri, Montrö bildirisine imza atan 7 emekli amiralin evinde arama yapıldı. Evlerindeki dijital materyallere el konulan bazı emekli amiraller ifadeye çağrıldı. Evinde arama yapılan amiraller arasında eski Sahil Güvenlik Komutanı Alper Tezeren ile eski Deniz Harp Akademileri Komutanı Metin Açımuz da var.

Gözaltına alınan emekli amiraller serbest mi bırakıldı?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, 104 emekli amiralin bildirisine ilişkin soruşturmasında gözaltına alınan emekli amirallerin tamamı serbest kaldı. soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ergun Mengi, Alaettin Sevim, Atilla Kezek, Atilla Kıyat, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Mustafa Özbey, Ramazan Cem Gürdeniz, Turgay Erdağ, Türker Ertürk, Ali Sadi Ünsal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Engin Baykal, Nadir Hakan Eraydın adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

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