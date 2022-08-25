Evleri su bastı, araçlar mahsur kaldı: İmamoğlu’nun, ‘Su taşkını sorunlarını çözdük’ dediği İstanbul sağanak yağışa teslim!
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış başladı. CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, ''10 milyar, 600 milyon TL yatırım yaptık. İstanbul'daki su taşkını sorunlarını çözdük'' diye her yere reklam panosu astığı İstanbul’da yine aynı manzaralar yaşandı. Esenyurt’ta yağış nedeniyle yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı, bazı evleri su bastı. Bu durum İmamoğlu yine mi tatilde' sorusunu akıllara getirdi.
Son günlerde artan nem ve sıcaklar İstanbullulara zor günler yaşatırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta boyunca kentte yağmurlu havanın etkili olacağını açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet ve Koordinasyon Merkezi (AKOM)’dan yapılan açıklamada ise “Cuma akşam saatlerine kadar İstanbul genelinde etkili olması beklenen serin ve yağışlı havaya karşı tedbirli olunması öneriliyor.” denildi.
HER İKİ YAKADA DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU
Dün akşamdan beri etkisi gösteren sağanak İstanbul’un farklı noktalarında hayatı olumsuz etkiledi. Anadolu Yakası’nda Kadıköy, Ümraniye, Üsküdar, Ataşehir, Maltepe, Kartal, Pendik ve Beykoz’da gök gürültülü yağış başladı.
Avrupa Yakası’nda ise Esenyurt, Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekemece, Başakşehir, Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Şişli, Fatih ve Zeytinburnu’nda gök gürültülü hafif yağış etkili oluyor.
EVLERİ SU BASTI
Esenyurt’ta ise sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü. Pınar Mahallesi’nde yollarda araçlar mahsur kaldı. Bazı evleri su bastı.