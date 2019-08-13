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Evlenecek gençler için 131 yıllık gelenek yaşatılıyor

Manisa'nın Demirci ilçesinde, yuva kurmak isteyen gençlere destek olmak amacıyla her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu yıl da kukla deve ve orta oyunu gösterisi yapıldı- Muhtar Nuri Sönmez: - "Kültürel değerimiz olan bu geleneği yaşatıyoruz. Amaç hem çocuklarımızı bir nebze olsun televizyondan ve telefondan uzaklaştırmak hem de bu geleneği ileriye taşımak"- "Bu yıl yaklaşık 3 bin lira para toplandı. Elde edilen gelir, her zaman olduğu gibi mahallemizde düğün yapacak gençlerimizin ihtiyaçları için kullanılacak"

13 Ağustos 2019 Salı 11:56
Evlenecek gençler için 131 yıllık gelenek yaşatılıyor

MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde Rahmanlar Mahallesi'nde evlenecek gençlere destek olmak amacıyla, kurban bayramlarında düzenlenen "kukla deve ve orta oyunu" gösterisi geleneği yaşatılıyor.

Rahmanlar Mahallesi 131 yıllık geleneğe ev sahipliği yapıyor. Her Kurban Bayramı'nın ikinci akşamı, köy meydanında toplanan mahalle sakinleri kukla deve ve orta oyunu gösterisini, dansları ve yarışmaları büyük bir keyifle izliyor.

Eğlencede çalınan birbirinden güzel türkülerde mahalle gençleri, gelen misafirleri meydana oyuna davet ediyor. Davete icabet etmeyen misafirlere ceza kesilerek ücretli olarak el arabasına bindirilerek köy içinde gezdiriliyor.

Kukla deveyle de davul ve zurna eşliğinde mahalle içindeki tüm evler tek tek gezilerek, bahşiş, yiyecek, giyecek toplanıyor. Toplanan giyecek ve yiyecekler oyun sonunda kurulan pazarda misafirlere satılıyor.

Herkesin doyasıya eğlendiği etkinlikte toplanan gelir, o yıl evlenip yuva kurmak isteyen gençlere destek amacıyla dağıtılıyor.

- "Kültürel değerimizi yaşatıyoruz"

Mahallenin muhtarı Nuri Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahallelerinde 131 yıl önce başlatıldığını bildikleri geleneği kendilerinin de sürdürdüğünü aktardı.

Televizyon, cep telefonu gibi iletişim araçlarının bulunmadığı dönemde insanların bu tür oyunlarla eğlendiklerini dile getiren Sönmez, "Bizler de çocuklarımızın görmesi için kültürel değerimiz olan bu geleneği yaşatıyoruz. Burada asıl amaç hem çocuklarımızı bir nebze olsun televizyondan ve telefondan uzaklaştırmak hem de bu geleneği ileriye taşımak." dedi.

Kültürel mirası yaşatmanın yanında bir hayra da vesile oldukları için mutluluk duyduklarını dile getiren Sönmez, "Kukla devemiz tek tek evleri gezer. Evlerden bahşiş, patates, fasulye gibi sebzeler toplanır ve bunlar meydana getirilir. Meydanda da satışa sunulur. Bu yıl yaklaşık 3 bin lira toplandı. Elde edilen gelir, her zaman olduğu gibi mahallemizde düğün yapacak gençlerimizin ihtiyaçları için kullanılacak." diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Yasin Dönmez, düğününde bu etkinlikle toplanan paralarla kendisine destek olunduğunu aktararak, "Bizler de şimdi yeni yuva kuracak gençlerimiz için buradayız." ifadelerini kullandı.

82 yaşındaki Nazlım Sönmez ise kendini bildi bileli her Kurban Bayramı'nda yapılan bu eğlenceye katıldığını dile getirerek, "5 yaşımdan bu yana da gençlerimiz için bu organizasyonda yer alıyorum. Hem mahallemiz hemde gençlerimizin geleceği için bu adeti yaşatıyoruz." dedi.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 11:56
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