Evlenecek çiftlere beyaz eşya müjdesi

Her evin ihtiyacı olan buzdolabı, çamaşır, bulaşık ve kurutma makinesi ile TV üreticisi bazı firmaların fiyatların aşağı yönlü çekilmesinde büyük etkisi olan e-ticaret platformlarından çıkmak için başlattığı girişime ‘dur’ denildi. Rekabet Kurumu daha önce beyaz eşya sektörü için aldığı uluslararası bir firmanın kararına atıfta bulunarak, “Rekabeti ihlal edici durumlarda objektif kriterler keyfiyete göre belirlenemez” uyarısında bulundu.

Fiyatlar yüzde 50 artacaktı!

Türkiye’nin önde gelen bir beyaz eşya üreticisinin, e-ticaret sektöründe hakim konumda olan yalnızca 5 e-ticaret firması ile çalışacağını satış noktalarına duyurması düğün sezonu öncesi hem vatandaşta hem de diğer e-ticaret platformlarında şok etkisi yaptı. 100’e yakın e-ticaret platformundan çıkışı öngören karar neticesinde şu anda örneğin ortalama bir buzdolabı 7 bin liradan satılıyorsa, bu firmaların satıştan çekilmesi halinde ortalama buzdolabının fiyatının 10 bin liraya çıkacağı, her üründe neredeyse yüzde 50’lere varan artışlar yaşanabileceği tespit edildi. Rekabet Kurumu, piyasaları speküle ettiği ortaya çıkan 5 zincir marketin sanaldaki benzeri olmaya doğru giden yapıya ‘dur’ dedi.