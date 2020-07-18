Evlatlar geldikçe umutlar tazeleniyor! Bir aile daha nöbete başladı

Hasan Eğrigöz Ankara

Oturma eylemi ile evladına kavuşan 14 annenin ardından Diyarbakır’da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan anne Sever Fidan da, Mardin’de güvenlik güçlerine teslim olan oğluna 11 yıllık özlemin ardından sarıldı. Tayfur Sever’in güvenlik güçlerine teslim olmasıyla Diyarbakır’da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden evladına kavuşanların sayısı 15’e yükseldi. Konuya ilişkin Akit’e konuşan evlat nöbetindeki anne ve babalar, “Ne zaman biri gelse kendi evladımız gelmiş gibi seviniyoruz. Umutlarımız tazeleniyor. HDP’ye, PKK’ya karşı zafer alacağımızın inancı artıyor. 15 aile evladına kavuştu. Biz de kavuşacağız” dediler.

Bir aile daha nöbette

Öte yandan; Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde tuttukları evlat nöbetine bir aile daha katıldı. Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019’da başlattığı oturma eylemi 320. gününde devam ediyor. Hatay’ın merkez Antakya ilçesinden gelen Ali Özkan, 7 yıl önce 21 yaşındayken dağa kaçırılan kız kardeşi Esra Özkan için eyleme dahil oldu. Kardeşinin Muş Alparslan Üniversitesinde Türkçe Öğretmenliği 2. sınıfta okurken kandırılarak dağa kaçırıldığını anlatan Özkan, 7 yıldır kardeşinden hiçbir haber alamadıklarını söyledi. HDP’liler aracılığıyla kardeşinin dağa kaçırıldığını dile getiren Özkan, şöyle dedi:

“HDP’nin bu işlere çanak tutarak PKK ile iş birliği yapıp kardeşimi kandırarak dağa çıkardığını biliyoruz. Eğer zerre kadar vicdanları varsa kardeşimi bize iade etsinler, anne ve babamızın gözyaşlarını bir an önce dindirsinler. 15 aile evladına kavuştu. Onların mutluluğuna şahit olduk. İnşallah diğer ailelerin de çocukları gelir ve mutluluklarına şahit oluruz. Kardeşim sen de gel, bize iki bayramı bir arada yaşat, yüzümüzü güldür.”