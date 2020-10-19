Evlat nöbetini sürdüren Ayşegül Biçer: HDP yıkılmadın Kandil bitmez
Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelerden Ayşegül Biçer, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programında, Mehmet Özmen’in sorularını yanıtladı. Biçer, "HDP yıkılmadan Kandil bitmez. 412 gündür bize bir mesaj göndermeyen Kılıçdaroğlu her gün HDP'ye mesaj gönderiyor. Kılıçdaroğlu'nu kınıyorum." dedi.
MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA
Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 148 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini 412'inci günde de sürdürüyor. 2 yıl önce 17 yaşında kaçırılan oğlu Mustafa için oturma eylemini devam ettiren Ayşegül Biçer canlı yayında soruları yanıtladı.
"HDP yıkılmadan Kandil bitmez"
Acılı anne Ayşegül Biçer, "PKK'nın siyasi uzantısı HDP yıkılmadan ve tamamen kapatılmadan Kandil bitmez. Kandil'i tamamen bitirmek istiyorsak HDP'nin kesinlikle çok acil kapatılması gerekir." dedi.
"412 gündür bizi görmeyen Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'ye kutlama mesajı gönderiyor"
HDP'nin kuruluş yıldönümü nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılçldaroğlu'nu da kınayan Ayşegül Biçer, sözlerini şöyle tamamladı:
"412 gündür eylemlerimizi HDP il binası önünde devam ettiriyoruz. 412 gündür bize bir mesaj göndermeyen Kemal Kılıçdaroığlu, HDP'ye sıcak mesajlar gönderiyor, onlarla işbirliği yapıyor."
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