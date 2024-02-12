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Gündem Evlat nöbetine bir aile daha katıldı
Gündem

Evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Yeniakit Publisher
2024-02-12 17:23:00 -
Evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocukları için terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin İl Başkanlığı binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine bir aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti, 1624'üncü gününde devam ediyor.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinden, 9 yıl önce 18 yaşında dağa götürülen kızı Şaziye için gelen anne Katibe Ay da oturma eylemine dahil oldu.

Anne Ay, kızına kavuşmak için oturma eylemine katıldığını söyledi.

Kızından 9 yıldır haber alamadığını belirten Ay, "Kızım gelene kadar buradan ayrılmayacağım. Diğer anneler gibi ben de burada bekleyeceğim. Gelsin, kardeşleri onu özledi. O gelene kadar buradayım. Kızım benimle yaşasın, gözyaşım artık dinsin." dedi.

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