Evlat nöbetindeki aile sayısı 324'e yükseldi

Evlat hasreti çeken ailelerin eylemi kararlılıkla sürüyor.

Çocuklarının PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakırlı aileler, 3 Eylül 2019'da partinin il binası önünde oturma eylemi başlattı.

Bin 162'nci güne ulaşan eylem süresince 38 aile ailenin evladına yaptığı teslim ol çağrısı sonuç buldu.

Bugün eyleme katılan aileyle birlikte nöbetteki aile sayısı 324'e yükseldi.

DHA'nın aktarımına göre; 7 yıl önce dağa kaçırılan oğulları Abdulmuttalip için Erzurum'dan eyleme katılan Yusuf-Şenay Koç çifti, çocuklarına çağrıda bulundu.

Oğlunun 15 yaşında kaçırıldığını belirten Yusuf Koç, "Erzurum'dan geldim, oğlum 2015'te gitti. O günden beri oğlumdan haber alamıyorum. Oğlumun gelmesini istiyorum. 7 yıldır hasreti ile yaşıyoruz. Evimizin kapısı, her zaman ona açıktır. Onun hasretiyle yanıp, tutuşuyoruz. Onu götüren her kimse, cezalandırılmasını istiyorum." dedi.