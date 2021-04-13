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Gündem Evlat nöbeti tutan Diyarbakır anneleri için ödüllü yarışma düzenleniyor
Gündem

Evlat nöbeti tutan Diyarbakır anneleri için ödüllü yarışma düzenleniyor

​Çocukları PKK tarafından kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattıkları evlat nöbetine destek olmak için Eğitim-Bir-Sen Diyarbakır Şubesi tarafından resim, şiir ve deneme yarışması düzenlenecek.

Yeniakit Publisher
2021-04-13 07:01:00 -
Evlat nöbeti tutan Diyarbakır anneleri için ödüllü yarışma düzenleniyor

Eğitim-Bir-Sen Diyarbakır Şubesi Başkanı Ramazan Tekdemir, "Ana Yüreği Kazanacak" temalı 3 kategoride yarışma düzenleneceği açıklandı.

3 Eylül 2019 tarihinden itibaren HDP İl Binası önünde dağa kaçırılan çocukları için oturma eylemi başlatarak evlat nöbeti bekleyen ailelerin mücadelesine en başından itibaren destek olduklarını söyleyen Tekdemir şu ifadeleri kullandı:

Hacire Anne ile başlayan masum ve haklı eyleme her fırsatta ve her vesile ile katkı sunmaya gayret ettik. Bütün içeriği ile insani ve her yönü ile vicdani bu eylemin mutlaka karşılık bulacağını, ailelerin evlatlarına kavuşacağına inancımız tamdır. Terörün zeminini yok edecek en önemli vasıtanın bu annelerin gözyaşı olacağına yürekten inanıyoruz.

Gerçekleştirecekleri yarışmanın temasını "Ana Yüreği Kazanacak" olarak belirlediklerini ifade eden Tekdemir, "Evlat hasretiyle yanıp tutuşan, tek gayeleri evlatları olan Diyarbakır annelerinin mücadelesini anlamak, anlatmak ve daha iyi tasvir etmek düşüncesiyle bir yarışma başlatıyoruz. Bu yarışma ile bütün ortaokul öğrencilerimiz arasında resim, bütün liselerde şiir öğretmenler arasında ise deneme yarışması düzenliyoruz." şeklinde konuştu.

Düzenleyecekleri yarışma ile evlat nöbetindeki ailelerin duygularına tercüman olacaklarını belirten Tekdemir "Bu yarışma ile annelerimizin sesine ses, soluğuna nefes olmak ümidiyle bu sesi körpe dimağlardan kutlu belagatlerden çıkacak inciler ve mercanlar ile büyütmek niyetindeyiz. Amacımız; çocukları terör örgütü tarafından kandırılan ve alıkonulan anneler ile ilgili farkındalığı ve duyarlılığı artırmak, evlat hasretinin bir annenin yüreğine düşürdüğü acıya tercüman olmaktır." dedi. 

 

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