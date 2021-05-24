Evlat nöbeti 630’uncu gününde, HDP ortalarda yok

Diyarbakır’da evlatları PKK tarafından kaçırılan ailelerin, 3 Eylül 2019 tarihinde HDP binası önünde başlattıkları oturma eylemi tüm kararlığı ile devam ediyor.

226 ailenin katılımı ile devam eden evlat nöbeti, 630’uncu gününe girdi.

Öte yandan, ocak ayında tadilat nedeni ile boşaltılan HDP İl Başkanlığı binasının kepenkleri hala açılmadı. Binaya bir süredir giren veya çıkan kimse olmadı.

Ailelerden biri olan baba Süleyman Aydın, halkın çocuklarının para karşılığı PKK'ye satıldığını söyleyerek, 6 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan evladı Özkan’a teslim ol çağrısında bulundu.

“Suçlu insanlar kaçar”

Süleyman Aydın, yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

“Kendi halkından kaçan bir partiden ne bekleyeceksiniz HDP'ye destek verenler bakın görüyorsunuz. Artık iç yüzünü onlar da görsünler. Suçlu insan kaçar, parti merkezi ama kepenk kapatıp, gittiler. Neden bizden kaçıyorlar.

“Kaçmakla bir yere varılmaz”

Biz, onlar gibi eşkıya değiliz ki. Bizim çocuklarımızı bizzat HDP para karşılığı PKK'ye sattı. Artık herkes HDP'nin iç yüzünü görsün. Sonuna kadar onlarla mücadele edeceğiz. Kaçmasınlar neden bizden kaçıyorlar? Gelsinler bizim çocuklarımızı istesinler. Kaçmakla bir yere varılmaz.

“HDP kaçıp gitti, PKK mağara mağara saklanıyor”

Oğluma sesleniyorum, güvenlik güçlerine teslim ol. PKK'nın üst yöneticileri mağara mağara saklanıyor. Çıkarıyorlar sizi oraya ölüme mahkum ediyorlar. HDP kaçıp gitti, PKK de mağara mağara saklanıyor. Biz de büyük mücadele vereceğiz çocuklarımız için. Burada biz de HDP önünde mücadelemizi vereceğiz. HDP çocuklarımızı getirsin.”

25 aile evladına kavuştu

Öte yandan, oğlu 2 yıl önce kaybolan Hacire Akar evlat nöbetinin başladığı andan itibaren eyleme katıldı.

Oğlunun teröristler tarafından kaçırıldığını düşünen kadın, eyleminin üçüncü gününde evladına kavuştu.

Hacire Akar eylemine son verirken, Mehmet Akar ise mahkemece ev hapsine çarptırıldı. Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu.

Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu.

“4 yıldır evladıma hasretim”

2017 yılının mayıs ayında çocuğu Bayram Elhaman’ı işe gönderdiğini ve o günden beri kendisini aradığını kaydeden Ayten Elhaman, "4 yıldır evladıma hasretim ve 4 yıldır HDP’den evlatlarımızı istiyoruz.

Ne hakları var bizde, 4 yıldır oğluma ve kokusuna hasretim. Evladımı almadan eylemimden vazgeçmeyeceğim.

Biz onlardan evlatlarımızı istiyoruz başka bir şey istemiyoruz. Oğlum kaçıp gel ve o zalimlerin elinden kurtul. Senin yerin orası değildir." dedi.