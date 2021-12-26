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Gündem Evlat hasretiyle geçti bir yıl daha!
Gündem

Evlat hasretiyle geçti bir yıl daha!

2021 yılının bitmesine sayılı günler kala HDP Diyarbakır İl binası önünde evlat nöbetine devam eden aileler, bir yılı daha evlat hasretiyle geçirmenin hüznünü yaşıyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-26 11:22:00 -
Evlat hasretiyle geçti bir yıl daha!

3 Eylül 2019’dan beri kararlı bir şekilde evlatları için HDP/PKK ile mücadele eden 240’tan fazla aileden 33’ü evladına kavuşurken diğer aileler de evlatlarının yolunu gözlemeye devam ediyor. Akit’e konuşan ailelerden 8 yıldır kızından haber alamayan anne Esmer Koç, “Bu yıl da evladımdan ayrı geçti. Bu hasret daha ne kadar sürecek bilmiyorum. Ne bayramımız bayram, ne sevincimiz sevinç. Evladım karda, yağmurda, çamurda dağlarda ne yer ne içer bilmiyorum. Bizi bu hale düşürenlere hakkımı helal etmiyorum” dedi.

Ramazan'ım bir gün gelecek

6 yıl önce HDP tarafından kaçırılan oğlu için nöbet tutan Mevlüde Üçdağ ise şunları söyledi: “Ramazan’ım da bir gün bu hainlerin elinden kurtulup gelecek. Ramazan dört gözle yolunu gözlüyoruz. Seni kandırıp dağa gönderenlerin çocukları gününü gün ediyor. Kaç gel bitsin bu hasret.”

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