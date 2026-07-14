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Yerel Evlat acısına dayanamadı! 3 saat arayla vefat ettiler
Yerel

Evlat acısına dayanamadı! 3 saat arayla vefat ettiler

Yeniakit Publisher
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Evlat acısına dayanamadı! 3 saat arayla vefat ettiler

Mardin’in Nusaybin ilçesinde İsmail Dursun’un cenazesinin defnedilmesinden yaklaşık üç saat sonra yatalak hasta olan annesi Behiye Dursun da yaşamını yitirdi.

Mardin’de anne ve oğulun 3 saat arayla ölümü, aileyi yasa boğdu. Nusaybin ilçesinde rahatsızlanan İsmail Dursun, Nusaybin Devlet Hastanesi'ndeki muayenesinin ardından ileri tetkik ve tedavi amacıyla Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada kan kanseri şüphesiyle tedavisine başlanılan Dursun'un kısa süre sonra beyin kanaması geçirdiği öne sürüldü. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Dursun, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

 

Ana-oğul yan yana toprağa verildi

İsmail Dursun'un cenazesi, defin işlemleri öncesi Nusaybin'deki baba ocağına getirildi. Evde yaşanan acı sırasında ileri yaşa bağlı hastalıklar nedeniyle yatalak olan annesi Behiye Dursun fenalaştı. Oğlunun Hacılar Mezarlığı'nda toprağa verilmesinden yaklaşık 3 saat sonra durumu ağırlaşan Behiye Dursun için sağlık ekiplerine haber verildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Behiye Dursun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Behiye Dursun'un cenazesi de işlemlerinin ardından Hacılar Mezarlığı'nda oğlunun yanına defnedildi.

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