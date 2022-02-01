Evladından Beşiktaş'a ret

İngiltere Premier Lig takımlarından Everton'da forma giyen Cenk Tosun, geleceğiyle ilgili kararını netleştirdi. Milli oyuncunun, yeniden Beşiktaş'a döneceği iddiaları kulislerde konuşulurken, yıldız golcünün transferdeki önceliği belli oldu.

Beşiktaş ara transferde sessizliği ile dikkat çekerken, yönetimin Cenk Tosun hamlesi beklendiği gibi sonuçlanmadı. Yapılan görüşmede Everton'daki durumu sorulan Cenk, İngiliz kulübünden ayrılmak istediğini ancak önceliğinin yine Avrupa'da kalmak olduğunu söyledi.

Sabah'ta yer alan habere göre; 30 yaşındaki futbolcunun ayrıca Everton'dan ayrılmak için yarım sezonluk maaşının 1 milyon Euro'luk kısmını istediği belirtildi. Cenk yıllık 3 milyon Euro kazanıyor.

Beşiktaş ile sözleşme konusuna girmeyen golcü futbolcunun beklentisinin ise 2.5 yıllık sözleşme ve yıllık 2.5 milyon Euro olduğu öğrenildi.