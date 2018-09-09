Evlâd-ı Fâtihân Dergisi "Edirne ve Fatih" teması ile çıktı

Edirne Evlâd-ı Fâtihân Dergisi, Fatih Sultan Mehmed’in torunlarına yakışır bir anlayışla, "Edirne ve Fatih" teması ile Temmuz 2018 sayısı ile okurlarının huzuruna çıktı.

Edirne’den yurdumuzun dört bir yanına ve Balkanlar'a kadar uzanan dağıtım ağıyla ve geniş yazar kadrosuyla her sayısıyla dikkatleri çeken Evlâd-ı Fâtihân Dergisi, Fatih’in torunlarına yakışır bir anlayışla yayın hayatını sürdürmeye devam ediyor.

Derginin Temmuz sayısı Edirne ve Fatih'e ayrılmış. Edirne’den yola çıkan dergi Müslüman-Türk toplumların yaşadığı en küçük toprak parçasına kadar uzanmayı hedeflemekte. Kısa sürede Balkanlar hedefine ulaşan dergi okurları tarafından ilgiyle okunmakta. İçiriğinde birbirinden değerli bilgilerin yer aldığı; okuyucularının bilgi ve kültürlerini artırmayı, tarih kökleri konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan Edirne Evlâd-ı Fâtihân Dergisi'nin Temmuz sayısı konularına göz atalım;

Mustafa Şentürk Edirne Rûhu’nu yazdı, Nazif Gürdoğan ise Duran Yürüyüşü Yeniden Edirne’den Başlatmayı tartıştı.

Cengiz Bulut, Fatih Sultan Mehmed’in Edirne’si’ni, Fatih Köse, Fâtih’in Edirne Yılları’nı, Musa Öncel ise Edirne’den Geçen Şeyhülislâmlar’ı kaleme aldı.

A. Taha İmamoğlu Mekke-Medine-Edirne Ekseninde İstanbul’un Fetih Müjdesi’ni işlerken, Veysi Akın II. Mehmed’i İstanbul’u Fethe Sevkeden Psikolojik Amiller’i ele aldı.

İsa Beadin Bilge Şâir Fatih’i, Selami Şimşek Fatih ve Tasavvuf’u yazdı, Muhammed Ali Yıldız da bu ilişkiyi Akşemseddin, Fatih ve Fetih özelinde somutlaştırdı.

Şükrü Çeşme, orijinal tespitlerde bulunduğu Edirne’de Hücre-i Saadetten Bir Hacer-i Mübarek, Faruk Çiftçi ise Edirne Asker Hastanesi Şehitliği yazıları yazdı.

Özcan Güner, Tanın(ma)mış bir âlimi, Uzunköprülü Rıza Efendi’yi anlatırken, Abbas Yahya, Kur’ân’a Bir Ömür Adayan Kalkandelenli Molla Mahmut Efendi’yi, Meral Yahya ise popüler bir dergide ilk defa yayınlanan Kemal Aruçi’nin Hüseyin Cozo’ya Reddiyesi’ni yazdı.

Rıdvan Canım, Edirne Fâtihi Murad Hüdâvendigâr’ın Şehri Priştine’yi, Ahmet Çelik de Mora’nın Gelinciği Ballı Badra’yı anlattı.

Ayrıca Makedonya Devlet Eski Bakanı ve hâl-i hazırda Milli Güvenlik Kurulu Üyesi Furkan Çako ile Türkiye-Makedonya İlişkilerini anlattı, Murat Boncuk'un söyleşi yer aldı.