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Evkur Yeni Malatyaspor’a yapmayı düşündüğü yeni tesisler için destek

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü’nün Yeni Malatya Stadyumu yanında bulunan 115 dönümlük araziye tesis yapmak için başlattığı girişimlerden olumlu sonuçlar almaya başladığı belirtildi.

10 Haziran 2019 Pazartesi 13:18
Evkur Yeni Malatyaspor’a yapmayı düşündüğü yeni tesisler için destek

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü’nün Yeni Malatya Stadyumu yanında bulunan 115 dönümlük araziye tesis yapmak için başlattığı girişimlerden olumlu sonuçlar almaya başladığı belirtildi.


Geçtiğimiz günlerde Vali Aydın Baruş’un da katıldığı inceleme gezisinde ilgili yöneticilerle fikir alışverişinde bulunuldu.


Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile İnönü Üniversitesi’ne ait arsanın tesis yapımı için Evkur Yeni Malatyaspor’un kullanımına sunulması yönünde ortak karara varıldığı ifade edilirken, konunun resmiye dökülmesi için tarafların önümüzdeki günlerde bir kez daha bir araya geleceği bildirildi.


Geçen hafta sonu yapılan kongrede tesisle ilgili detayları kulüp delegeleriyle de paylaşan Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek’in bu konuda siyasilerden de destek gördüğü öğrenildi.


Projenin ‘Spor köyü’ adı altında hayat bulacağını ve mevcut tesissin proje çiziminin yapıldığını kaydeden Gevrek, “Ben bu projeye şampiyonluktan daha çok önem veriyorum. Daha önce de böyle bir girişimimiz olmuştu ancak arazi sıkıntısından dolayı bunu gerçekleştirememiştik. Şimdi durum biraz daha farklı. Yeni stadımızın yanında bulunan 115 dönümlük alan için sayın valimiz önderliğinde ilgili yöneticilerle bir görüşmemiz oldu. Burası şu an Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün kullanımında. Biz bu arazileri kulüp kullanımına alır almaz kazmayı vuracağız. Şu an bizim için en hayati konu. Eğer bu düşüncemizi gerçekleştirir isek bu Malatya futboluna büyük bir yatırım olur” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 13:18
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