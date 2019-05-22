Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü adaylık kriterlerini açıkladı

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü, 2 Haziran Pazar günü yapacağı seçimli olağan genel kurul öncesinde kulüp tüzüğü gereği başkan adaylığı için yerine getirilmesi gereken kriterleri açıkladı. Açıklamaya göre kulüp başkanlığına aday olacak kişinin tüzük gereği en az 5 yıllık kulüp delegesi olması şartı bulunuyor. Ancak 5 yıllık üyelik kaydı bulunmayan kişilerin kulübe 500 bin TL’lik bağış yapması durumunda aday olabilecekleri açıklandı.

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü, yaklaşan seçimli kongre öncesinde kulüp başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliği ile ilgili yerine getirilmesi gereken kriterleri açıkladı.

Açıklamada tüzüğün 59. maddesine dayandırılan aday olma kriterleri arasında, "Kulüp Başkanlığı için 5, yönetim kurulu asıl ve yedek üyeliği için 5, denetim kurulu asıl ve yedek üyeliği için 5, disiplin kurulu asıl ve yedek üyeliği için 10, sicil kurulu asıl ve yedek üyeliği için kıdem yılını doldurmuş olmaları gereklidir" ifadelerine yer verildi.

Yine tüzüğe dayandırılarak yapılan açıklamada üye olan kişilerin aday olabilmesi için 100 bin TL, üye olmayanlar için ise 500 bin TL’yi kulübe bağışlamaları gerekiyor.