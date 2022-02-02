Evinizin mis gibi kokması için yapmanız gerekenler, doğal tarifler, pratik çözümler
Evinizde baharat ve meyveleri kullanarak yapabileceğiniz, tamamen doğal bu oda kokusu tarifleri...
Kendi imkanlarınızla, evde bulunan doğal malzemelerle oda kokuları yapmanız mümkün. İşte kolay doğal oda kokusu tarifleri...
Doğal oda kokusu tarifleri nasıl yapılır?
Portakallı oda kokusu
Daireler şeklinde kestiğiniz yarım portakalı, iki çubuk tarçını ve birkaç adet karanfili küçük bir tencereye alın ve üzerlerini örtecek kadar suyla kaynatın. Kaynarken ve sonrasında da birçok odaya yayılabilecek bu kokuyu birkaç defa ısıtarak tekrar kullanabilirsiniz.
Evin güzel kokması için vanilya
Eğer tüm bunlar varsa, artık uygulamaya başlayabiliriz. 2 kaşık vanilya esansını kaba dökün. Bu kabı öceden 150 dereceye ayarlayıp ısıttığınız fırına yerleştirin. Unutmamanız gereken nokta, vanilya esansını pişirmeye değil, ısıtmaya çalıştığımızdır.
Limonlu oda kokusu
Kimyasal karışımlarla üretilmiş ve içerisinde gerçek limondan eser bile olmayan oda kokularını bir kenara bırakıp, gerçek limon kullanarak üretilmiş bir oda spreyi hem koku hem de sağlık açısından işinize yarayabilir. Kendi oda spreyinizi üretmek için ihtiyaç duyacağınız malzemeler;
- 1 Çay kaşığı karbonat
- 1 Çay kaşığı limon suyu
- Birkaç damla esans yağ
- 500 ml. sıcak su
- Sprey şişesi
Sprey için kullanacağınız suyu ısıtın. Ardından suyu sprey şişesine dökün ve diğer malzemeleri de ekleyin. Şişenin kapağını kapatıp, bir süre çalkalayın. Malzemenin birbirine karıştığına emin olduğunuzda, eviniz için en doğal oda spreyine sahip olmuşsunuz demektir.
Kekikli oda kokusu
Birkaç dilim misket limonunu, taze nane ve kekik yapraklarını bir araya getirerek içme suyuyla kaynatabilir; kaynayan karışımı soğuduktan sonra iyice süzerek cam kavanozlara veya şişelere boşaltıp oda kokusu olarak değerlendirebilirsiniz.