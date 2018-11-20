Evinizin havasını temizleyen bitkiler

Toksinleri de soluyarak hava yoluyla vücudumuza alırız. Onun için çocuk odaları boyandıktan ancak birkaç hafta sonra çocukların bu odada uyuması tavsiye edilir.

Daha ferah bir ev istiyorsanız hava temizleyici bitkileri evinizde bulundurmak isteyebilirsiniz.

Önemli olan karbon monoksiti oksijene çevirmekte çok iyi olan bitkileri bulmak..

İşte evinizin içini ferahlatacak o bitkiler.

İlk sıralarda aralarında "Kurdele" çiçeğinin de bulunduğu saksı palmiyeleri geliyor. Bunlar harika bitkiler. Hem kimyasal salınımını azaltıyor hem de alerjiye sebep olmuyor. Odanızın havasını temizliyor.

Dağ palmiyesi odadaki toksinlerin arınmasını ve havanın nemlenmesini de sağlıyor.

Benjamin adlı bitki de evinizin havasına karışan benzen, formaldehit, ksilen ve toluen gibi kimyasalları temizliyor.



Buharlaşma oranı yüksek olan salon sarmaşığı evinizin havasındaki kimyasalların oranını azaltıyor.

Yapılan araştırmalar, sarmaşığın kanserojen bir madde olduğu araştırmalarla kanıtlanan benzeni temizlediğini gösterdi.



Yeni yapılan evlerde alevlenme geciktirici kimyasallar kullanılır ve "paşa kılıcı" bu maddeleri havadan temizler.

Yelken çiçeği de evinizin havasında yer alan benzen, formaldehit, trikloretilen, ksilen, toluen, aseton, alkol ve amonyağı yok ediyor.

Meğer kasımpatı hava filtresi görevi görür; havadaki amonyak, benzen, formaldehiti temizliyormuş.