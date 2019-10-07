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Evinizin altından fay geçiyormu? İnternetten öğrenin

Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı Engin Er, vatandaşların MTA’nın sitesine girerek evlerinin altından fay hattının geçip geçmediğini öğrenebileceğini belirtti.

07 Ekim 2019 Pazartesi 12:04
Evinizin altından fay geçiyormu? İnternetten öğrenin

Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı Engin Er, yakın zamanda meydana gelen Marmara depremi sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Er, Marmara Denizi’nde meydana gelebilecek depremin sadece İstanbul’u değil, bütün Marmara Bölgesini etkileyeceğini belirtti. Vatandaşların Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) sitesine girerek evlerinin altından fay hattı geçip geçmediğini kolaylıkla öğrenebileceğini belirten Er, zemin etüdü ile de evlerin sağlıklı olup olmadığının belirlendiğini söyledi.

Marmara Denizi’nde meydana gelen depremle birlikte geçtiğimiz günlerde 4.7 şiddetinde olan depremleri doğru tahlil etmek gerektiğini söyleyen Er, “Bu depremler Marmara Denizi içinden geçen İstanbul depremi olarak adlandırılıyor. Ama Marmara’da olan deprem İstanbul depremi değil, Marmara depremidir. Çünkü bütün Marmara etkilenmiştir. İsmini doğru koymak lazım. Olabilecek Marmara depreminden elbette Bursa da etkilenecektir. Bursa’yı etkileyecek olan deprem sadece Marmara Denizi içindeki faylar değil, İznik’ten başlayıp Gemlik, Mudanya, Karacabey’e doğru devam eden Kuzey Anadolu fay hattının orta kolu üzerinde oluşan depremlerdir. Burada olabilecek bir depremde İstanbul’un etkilenmesi de söz konusudur. Asıl Bursa’yı bekleyen, 1855 yılında olmuş ve küçük kıyamet olarak adlandırılan depremin, İnegöl’den başlayarak Yıldırım, Osmangazi, Nilüfer ve Mustafakemalpaşa’dan devam eden bir fay hattıdır. Bu orta ve güney kolu olarak adlandırılan her iki fay hattının da yerleşim yerlerinin içinde geçtiğini net bir şekilde söyleyebiliriz” dedi.

İnternetten öğrenilebilir

“Bugün internet üzerinden parselimizin, evimizin neresinden fay hattı geçtiğini çok net bir şekilde görebiliyoruz” diyerek sözlerini sürdüren Er, “E- devlete giriş yaptığımızda parselimizin zemin özelliklerini de görebiliyoruz. Dolayısıyla doğal afet anlamında çok net bilgilere sahip olabiliriz. Bunların yanı sıra en önemli şey binaların güvenliğidir. Binalarda mühendislik hizmeti alınmamışsa o bina güvenli bina değildir. Öncelikle zemin etüdü yaptırılması gerekiyor. Bu etütle fay hatlarına ne kadar mesafede olduğu bilinmelidir. Ev fay hattının üzerindeyse ona göre tedbirler alınabilir. Zemin etüdü mevcut binalara da yapılmaktadır. Sadece yeni yapılan binalar değil. Bundan sonra beton, demir ve proje uygunluğunu test ederek güvenli bir bina olup olmadığını net şekilde öğrenebilir. Eğer bina sağlam değilse güçlendirme yapılabilir. Eğer zemin sağlam değilse zemin iyileştirme de yapılabilir ama bunlar masraflı şeylerdir. Daha güvenli bir şehir olması için bu işin önceden planlanması gerekmektedir. Bunun için de belediyelere ve merkezi idareye görevler düşmektedir” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 12:06
  1. İstanbul
  2. Bursa
  3. Engin Er
  4. deprem
  5. Marmara Denizi

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