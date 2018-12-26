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Evinizi seviyor musunuz?

Evinizle ilgili bir anketi sizlerle paylaşıyoruz...

26 Aralık 2018 Çarşamba 21:11
Evinizi seviyor musunuz?


Tamamen dinlenmiş olarak uyanabiliyor musunuz?

Pencereyi açtığınızda iç açıcı bir görüntü ile karşılacağınızdan emin misiniz? Yoksa, değil pencereyi açmak, perdeyi aralamak bile ev mahremiyetinizi ihlal mi ediyor? Böylesine sıkıntılı bir ortamda mısınız?

Evde çııplak ayak yürürken rahat edebiliyor musunuz?

Evinizde kokusundan hoşlandığınız alanlar, hoşlanmadıklarınızdan çok mu?

Eviniz, odanız beş on dakikada giyinip çıkabileceğiniz kadar düzenli mi?

Arabanız varsa, parkettiğiniz yer için içiniz rahat mı?

Şöyle âsude, kimsenin sizi asla rahatsız etmiyeceği ölçüde sakin, huzurlu, huşû içinde namaz kılabileceğiniz, Kur’an okuyacağınız bir odanız ya da köşeniz var mı?

Mutfağınız, misafirlerinize hazırlıksız yakalandığınız bir anda yemeği en azından bir makarnayla atlatabilecek kadar donanımlı mı? Veya onlara birer çay eşliğinde ikram edeceğiniz birşeyler daima olur mu?

Evinizdeki aydınlatma etkili mi? Işıkların bir kısmı kısılabilir mi?

Yatağınız dışında kendinize ait kitap okuyup, telefonla konuşup, televizyon izleyebileceğiniz rahat bir yeriniz var mı?

Aklınıza geldiğinde bir kitabı kitaplığınızda kolayca bulabiliyor musunuz? Ve meselâ, işten eve telefon edip, adını vereceğiniz kitabı eşiniz de kolayca bulabilir mi?

Selamlaşmaktan zevk aldığınız, bir iki gün görmeseniz meraklanacağınız ölçüde sevdiğiniz komşularınız var mı?

Tersini soralım; komşularınızla nizalı mısınız? Onlar mı sizden şikâyetçi, siz mi onlardan?

Çevreniz birbirini tanıyan, selamlaşan komşular mıdır?

Mahallenizdeki camiye veya mescide gitmek için can atıyor musunuz; yoksa..?

Çocuklarınızın yaşlarına uygun rahatça oynayabilecekleri bir yeşil alan var mı?

Siz iştesiniz, evde bir sorun çıktı. Eşinizin, kapısını güvenle çalabileceği komşu veya komşularınız var mı?

Gece ailede birisi rahatsızlandı. En acil tıbbî yardım merkezine yarım saatten önce ulaşabilir misiniz?

En son tamir işini ne zaman yaptınız. Yine tamir bekleyen yerler var mı?

Olumlu olumsuz cevapların şöyle bir dökümünü yapıp, hayatınızdaki huzurun veya huzursuzluğun “evinize” dönük sebebini bulmak artık size kalıyor..

Anketten maksat basit bir soru:

Yani o evde mutlu musunuz?

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 21:15
  1. ev
  2. evimi seviyor muyum
  3. evde mutluluk

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