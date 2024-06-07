Evinizdeki sineklerden 1 dakikada kurtulun: Sivrisinekler, sinekler hangi kokuya gelmez? Doğal yolu

Aslında sivrisineklerden kurtulmanın ve tertemiz rüzgar esintisini yüzünüzde hissetmenin bir yolu var. Hem de pahalı kimyasallar kullanmadan veya saatlerce evinizi terk etmek zorunda kalmadan.

Tamamen doğal malzemeler kullanarak evinizi sivrisineklerden temizleyebilirsiniz ve aynı zamanda ortamı aydınlatabilirsiniz.

Bir limonu güzelce daireler halinde dilimleyin ve bir kavanoza alın, ardından kavanozun içine taze biberiye ve fesleğen yaprakları ekleyin. Birkaç damla da limon otu yağı damlatın.

Limon otu yağı en bilindik böcek kovucudur ve karışım onsuz eksik kalacaktır. Karışımın üzerini birkaç parmak geçecek kadar su doldurun ve suyun üzerine bir mum yerleştirin.

Merak etmeyin mum su üzerinde kalacak ve yanmaya devam edecektir.

İçinde bulunduğunuz yer oda da olsa, balkon da olsa ortamı harika bir koku kaplayacak ve bu koku sayesinde siz evinize başka bir hava katarken, sivrisineklerden de kurtulmuş olacaksınız. Farklı bir koku isterseniz karışıma rahatlıkla lavanta da ekleyebilirsiniz.

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Diğer tarif;

Böceklerden kurtulmanın bir başka doğal yolu da evin etrafında limon otu yağı veya lavanta kokulu mumlar kullanmaktır "Limon otu ve lavanta mumları sivrisinekleri kovmada çok etkilidir. Böcekler aromaya dayanamaz. Limon otu, nane, karanfil ve çay ağacı yağı da seçenekler arasında. Bu yöntem için basit bir hazırlık çalışması gereklidir, bu nedenle seçilen uçucu yağdan birkaç damla suyla bir sprey şişesine dökerek başlayın, sallayın ve "sivrisinek önleyici spreyiniz var.