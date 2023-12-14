Evinizdeki düşmanlar! Bu malzemeler ömrümüzden 10 yıl çalıyor!

Dünyada ünlü kalp doktoru Mehmet Öz günlük hayatta kullanılan bazı malzemelerin insan sağlığını çok ciddi bir şekilde tehdit ettiğini duyurdu. Bu ürünleri tek tek açıklayan Öz, "Evdeki bu malzemeler ömrümüzden 10 yıl çalıyor" dedi.

Doktorluk hayatına ABD'de devam eden ve ekranlarda sıkça görmeye alışık olduğumuz Mehmet Öz tüm dünyayı ilgilendiren açıklamalarda bulundu. Sağlıklı yaşamak için dikkat edilmesi gerekenlerin altını çizen Mehmet Öz, aynı zamanda alışkanlık haline getirdiğimiz bazı zararlı ürünleri de açıkladı.

İşte Dr. Mehmet Öz'ün uzak durun dediği o zehirli ürünler!

ÇAMAŞIR SUYU

Listenin ilk sırasında birçok insanın hemen hemen hergün kullandığı çamaşır suyu var! İçerisinde bolca amonyak ve klor bulunan çamaşır suyu, yüzeyleri ve beyaz giysileri beyazlatmasıyla biliniyor. Hijyen elde etmek için kullanılan çamaşır suyu ise kullanılırken göze kaçabilir, üst solunum yolunu tahriş eder, ciğerlere kadar, mide bulandırır ve kusmaya neden olabilir.

BÖCEK İLAÇLARI

Yaz aylarının baş belası olan sinekleri kovmak için kullandığımız böcek ilaçları da sağlık açısından oldukça tehlikeli. Kimyasal ilaç yerine doğal yöntemleri tavsiye eden Mehmet Öz, evde çöp tutmamayı tavsiye edip, bitkisel böcek kovucu yöntemleri öneriyor.

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EV KOKULARI

Çok şaşıracağınız bir ürün de ev kokuları olacak. Evin her bölümüne yerleştirilen ve eve güzel koku salması için kullanılan spreyler ya da koku çubukları, içerideki havanın kalitesini olumsuz etkileyebilir. Akciğerlerin ve solunum yollarının dokusuna zarar veren oda spreyleri, gözleri de tahriş edebilir.

TRANS YAĞLAR

Sağlıksız ürün listelerinde kendine her zaman yer bulan trans yağlar ise ölüm saçam bir diğer ürün. Doygun hale getirilen bir çeşit doymamış yağ olan trans yağlar, kötü kolesterolü yükseltir, iyi kolesterolü düşürür ve kalp-damar hastalıklarına neden olur. Birçok kişinin ölüm nedeni olan trans yağlar, eve sokulmaması gereken en önemli maddeler arasında yer alıyor.

ALKOL VE TÜTÜN

Belki de tüm insalığın bildiği fakat bir türlü üzerine gidip çözemediği sorun ise tütün ve alkol sorunu tabi ki insan sağlığını olumsuz yönde etkiliyor. Karaciğeri zehirleyen toksinlerin başında alkol gelir. Sık ve yüksek miktarda alındığına ciddi hasarlara neden olabilir. Birçok kişi tütün ürünleri arasında sadece sigaranın zararlı olduğunu düşünse de aslında sigara gibi, pipo, puro, nargile de oldukça zararlıdır. Evde sigara içmeyi bıraksanız da eşyaların üzerine sinmiş olması zarar vermeye devam eder.

NPE İÇEREN DETERJANLAR

İnsan sağlığının doğrudan etkileyen bir diğer ürün ise Nonilfenol etoksilat olarak bilinen ve kısaltması NPE olan kimyasal madde, kullandığımız birçok üründe yer alıyor. Çamaşır deterjanı, şampuan ve temizlik malzemelerinde sıklıkla karşımıza çıkan NPE, düşük sperm sayısına, adet döngüsünü bozmaya ve üreme sisteminin bozulmasına neden olabilir.