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Evinizde tadilat yaptıracaksanız...

Boya badana hatta daha ötesine geçip tadilat işleri yapmak isteyebilirsiniz. Bu işleri yapan pek çok “kimse” var.

09 Aralık 2018 Pazar 20:08
Evinizde tadilat yaptıracaksanız...

Bunlardan ehil olmayan birinin eline düşerseniz, eviniz inşaat alanına döner, işler bir türlü istediğiniz gibi olmaz, aksar, sürüncemede kalır.. Yaptığınıza yapacağınıza pişman olmak bir yana bu rezillikten nasıl kurtulacağınızı kara kara düşünmeye başlarsınız. Yoksa insanın çileden çıkması, sıcak günlerde asabına hakim olamayıp karakollara düşmesi vak’a-yı adiyeden..

Onun için bakın burada da sünnete uyun, sözleşme yapın.

Ama en evvel işi vereceğiniz kişiyi, firmayı iyi araştırın, tanıyın.

Ev ile ilgili inşaat, dekorasyon, bakım, onarım gibi konularda tedarikçilerle çalışırken dikkat edilmesi gereken konular vardır.

Yasal dokümanlar: Firmanın gerekli yasal izin ve dokümanlara sahip olduğundan emin olun.

Sözleşme yapın: İşe başlamadan mutlaka yazılı kontrat hazırlanmasını isteyin. Kontrat ne kadar detaylı olursa, o kadar iyi.

Referanslarını kontrol edin: Firmanın daha önce iş yaptığı referans listesini isteyin ve kontak kurarak, bilgi alın.

Ön ödeme ve bütçe konusu: İşe başlamadan ödeme ile ilgili tüm detayları netleştirin. Ön ödeme konusunda da rakamı netleştirin. Mümkünse asla ön ödeme yapmayın. Zaten sizden bir iş alacak firma güçlü değilse, sizden alacakları ile işi döndürme peşinde koşacağından, daha baştan kaypak bir zemine basmış olursunuz. Ödemeyi iş tamamen, ama tamamen bittikten sonra yapın!

Çalışma takvimi: Tedarikçiden net bir çalışma takvimi isteyin. Projeye başlama tarihi ve bitiş tarihi gerçekçi bir şekilde belirtilmelidir.

Değişiklikler: Başlangıçta karar verilen konuların dışında değişiklik istenirse, mutlaka kontrata eklenmesini sağlayın.

Günlük Operasyon: Proje boyunca günlük operasyonla ilgili kiminle kontakta olacağınızı netleştirin. Görüşme saatlerini belirleyin.

Bu konulara projenin en başından itibaren dikkat ederek, muhtemel birçok sorunu engellemiş olursunuz. Başınız ağrımaz.

Sünnetin hikmetini bir kere daha anlarsınız..

 

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 20:10
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