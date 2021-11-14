Evinizde, ofisinizde doğru bitkileri bulundurun

Bitkilerin gündelik yaşamımızda kapladığı alan çok daha fazla. Gerek lezzet için gerek şifa için gerekse güzellik için bitkiler hep hayatımızda var olmaya devam ediyor. Peki, ofisimizde veya evimizde bize enerji veren, havayı temizleyen bitkiler nelerdir?

Ev ve ofiste pozitif enerji çeken, havayı temizleyen bitkiler

Bambu, etrafında bakteri oluşmasına imkan vermeyen bir bitki olduğu için hijyenik ve sağlıklıdır. Bambu, ev dekorasyonu için moda haline gelirken oturma odalarına da sofistike bir dokunuş için yerleştirilir.

Kasımpatı, dünya çapında bahçelere dikilen ve süs, gıda ve böcek öldürücü kullanımları ile popüler olan bir bitkidir. Kasımpatı, güzelliği ve evlere refah getirmesiyle bilinmektedir.

Okaliptüs, bolluk ve refah sağlar. Hem insan sağlığı için hem de doğa için pek çok faydası bulunan okaliptus bitkisi; okaliptus suyu, okaliptus çayı ve okaliptus yağı olmak üzere farklı formlarda hazırlanarak çeşitli alanlarda kullanılır.

Biberiye, antik çağlardan beri tıbbi ve şifalı özellikleri ile kullanılmaktadır. Biberiye yaygın olarak kullanılan geleneksel ağrı dindirici ve iltihap giderici şifalı bir baharattır.

Aloe Vera sindirim sistemini kuvvetlendirir. - Mide rahatsızlıklarını en aza indirmektedir. - Cilt derisi üzerinde kompres bazlı tedavi unsuru haline gelen bu bitki, yıpranmış hücreleri yenilerken, onarma ve nemlendirme amaçlı da kullanılabilmektedir.

Yasemin, çiftlerin bitkisi olarak da bilinir, bunun sebebi ilişkiye ruhsal anlamda yarar sağlayıp ilişkiyi güçlendirmesidir. Diyabet hastalığını önlemek için birebirdir. İçerisinde bulunan antiviral ve anti bakteriyel özellikle sayesinde grip ve soğuk algınlığı tedavisinde kullanılır.

Nanenin sağlığa şaşırtıcı yararları bulunmaktadır. Her yerde pozitif titreşimler oluşturmasıyla bilinen naneyi evde bulundurmak sağlık için çok faydalıdır. Bunlar arasında; sindirimi rahatlatmak, kilo vermeye yardımcı olmak, mide bulantısını önlemek, yorgunluk ve baş ağrısından kurtulmak sayılabilir.