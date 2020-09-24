Evinin önünde otururken kurşun yağmuruna tutuldu

İstanbul'da gece vakti dehşet dolu anlar yaşandı. Evinin önünde oturan bir kişi, otomobille gelen bir grup tarafından silahla açılan ateş sonucu yaralandı.

Ateş açtıktan sonra binanın kapı camını kırdılar

Edinilen bilgiye göre olay Maltepe Fındıklı’da meydana geldi. Gece saat 03.00 sıralarında Gazi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde bulunan binanın önünde oturan Veysi T. otomobille gelen bir grubun silahlı saldırısına uğradı. Kurşun yağmuruna tutulan Veysi T. bacağından yaralandı. Ateş açtıktan sonra arabadan inen grup binanın giriş kapısının camını kırdı.

Soruşturma başlatıldı

Çevredeki vatandaşlar tarafından yapılan ihbar sonucu olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırı sonucu yaralanan Veysi T. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İhbar sonucu olay yerine gelen polis ekipleri ise bölgede araştırma yaparak geniş güvenlik önlemi aldı ve yaşanan silahlı saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.