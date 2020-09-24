  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Evinin önünde otururken kurşun yağmuruna tutuldu
Yerel

Evinin önünde otururken kurşun yağmuruna tutuldu

İstanbul'da evinin önünde oturan bir kişi, otomobiliyle gelen bir grubun silahlı saldırısına uğrayarak yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-24 07:22:00 - 2020-09-24 07:24:03
Evinin önünde otururken kurşun yağmuruna tutuldu

İstanbul'da gece vakti dehşet dolu anlar yaşandı. Evinin önünde oturan bir kişi, otomobille gelen bir grup tarafından silahla açılan ateş sonucu yaralandı.

Ateş açtıktan sonra binanın kapı camını kırdılar

Edinilen bilgiye göre olay Maltepe Fındıklı’da meydana geldi. Gece saat 03.00 sıralarında Gazi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde bulunan binanın önünde oturan Veysi T. otomobille gelen bir grubun silahlı saldırısına uğradı. Kurşun yağmuruna tutulan Veysi T. bacağından yaralandı. Ateş açtıktan sonra arabadan inen grup binanın giriş kapısının camını kırdı.

Soruşturma başlatıldı

Çevredeki vatandaşlar tarafından yapılan ihbar sonucu olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırı sonucu yaralanan Veysi T. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İhbar sonucu olay yerine gelen polis ekipleri ise bölgede araştırma yaparak geniş güvenlik önlemi aldı ve yaşanan silahlı saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şehit Binbaşı Ercan Kurt’un katili terörist layığını buldu
Gündem

Şehit Binbaşı Ercan Kurt’un katili terörist layığını buldu

2012’de Binbaşı Ercan Kurt’u mayınlı tuzakla şehit eden terörist Şefik Körman, Amanoslar’da öldürüldü. Terörist Körman 2014’te kaçırdığı 2 a..
Almanya'nın eski Ankara Büyükelçisi'nden skandal sözler!
Dünya

Almanya'nın eski Ankara Büyükelçisi'nden skandal sözler! "Erdoğan'ın nefesi kesildiğinde..."

Türkiye'de 5 yıl görev yapan Almanya'nın eski Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann, alçak ifadeler kullandı. Haddini aşan Erdmann, "Erdoğan'ın ..
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den 'doğal gaz fiyatları' açıklaması
Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den 'doğal gaz fiyatları' açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervinin üretime dahil edilmesi durumunda fiyatların düşeceğ..
Satılık 2011 model Audi A5
Satılık 2011 model Audi A5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı