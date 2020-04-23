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Aktüel

Evinin çatısında Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı

Hatay’da evinin çatısında Hint keneviri yetiştiren bir kişi yakalandı.

2020-04-23 23:43:43 -
Evinin çatısında Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı

Hatay’da evinin çatısında Hint keneviri yetiştiren bir kişi yakalandı.


Alınan bilgiye göre, asayiş ekiplerinin yaptığı çalışma da Çaylı Mahallesi’nde bulunan bir evin çatısında uyuşturucu yetiştirildiğini fark etti. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda evin çatısında kesilmiş varil içerisinde boyları 5 ila 80 cm arasında değişen Hint keneviri olduğunu gördü.


Ayrıca evde yapılan aramada poşet içerisinde kenevir bitkisi tohumu ve esrar maddesi içiminde kullanılan düzenekler ele geçirildi. Olayla ilgili olarak A.U.Ö (29) gözaltına alındı.

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