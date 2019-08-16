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Evinin bodrumunu adeta müzeye çevirdi

Elazığ Ağın ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki Hüsamettin Ergül, emekli olduktan sonra topladığı eski eşya, fosil ve değişik taşlarla evinin bodrum katını adeta müzeye çevirdi.

16 Ağustos 2019 Cuma 09:54
Evinin bodrumunu adeta müzeye çevirdi

Elazığ Ağın ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki Hüsamettin Ergül, emekli olduktan sonra topladığı eski eşya, fosil ve değişik taşlarla evinin bodrum katını adeta müzeye çevirdi.


Çalışmak için İsviçre’ye giden 3 çocuk babası Hüsamettin Ergül (75), 2006 yılındaemekli olduktan sonramemleketi Ağın’ın Balkayası köyüne geri döndü. Eski eşyalara tutkusu olan Ergül, ilk başta ailesinden kalan eski eşyaları topladı. Ardındandoğada bulduğu farklı şekillerdeki taşları ve fosilleri toplayan Ergül, bunları evinin bodrumuna yerleştirerek müze havası oluşturdu. Ergül’ün topladıkları arasında Osmanlı döneminden kalma kılıç, doldurma silah, İsviçre asker miğferi olmak üzere bir çok tarihi eşyalar dikkat çekiyor. 13 yıldır hobisini devam ettirdiğinive imkanı olması halinde bir müze kurabileceğini dile getiren Ergül, amacının gelecek nesillere geçmiş kültürü tanıtmak olduğunu ifade etti.



Babaannesinin atının eğeri bile var


Köyde doğup büyüdüğünü belirten Hüsamettin Ergül, “1960 yılında yurt dışına gittim. İsviçre’deçalıştım. Emekli oldum. Tekrar köyüme geri geldim. Doğayı ve memleketimi seviyorum. Doğada bulduğum beğendim taşları, fosilleri ve arkeolojik taşları burada koydum. 13 senedir biriktiriyorum. Eski eserlere olan ilgim ve merakım vardı.Kendi ailemizden kalan ve bizim kültürümüzü yansıtan çıkrık, harmanlarda kullanılan düven gibi eşyaları topladım. Yün tarama içinbabaannemin kullandığı tarak, babamın atının eğeri de var” dedi.



"Bir çok şeyi çöplük gibi yerlerden aldım"


Osmanlıdan kalan kılıcını bir arkadaşının kendisine getirdiğini aktaran Ergül, “Neredeyse çürümek üzereydi. Onu ben temizledim astım. Sahibi isterse alır götürür. Bir köyde ev duvarı yıkılmıştı, o duvarın içerisinden dolma tabanca çıktı. Bulan kişi de bana verdi. Ben de temizledim astım. İsviçre’de beraber çalıştığım arkadaşımın askeri miğferi, matarası, yemek yapmak için tası var. Kayınvalidemin mutfak eşyaları, kömürlü ütü ve eski bir cezve var. Bildiğim kadarıyla 150 senelik eşyalar var. Daha eski de olabilirler. Aslında imkanlar dar. Herhangi bir yerde birisinden eski bir şey istediğim zamanvermezler. Yakarlar kırarlar atarlar ama vermezler. Orada birçok şeyi ben çöplük gibi yerlerden aldım.İmkanım olsa bir müze kurarım ama maalesef yok. Gelecek olan nesiller geçmişteki kültürümüzü tanısınlar istiyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 09:54
  1. doğa
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