Evinin balkonunda hint keneviri yetiştiren şahıs gözaltına alındı Kayseri’de evinin balkonunda hint keneviri yetiştiren bir kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kayseri’de evinin balkonunda hint keneviri yetiştiren bir kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, gelen bir ihbar üzerine harekete geçen Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gülük mahallesi Bozatlı geçidinde bulunan bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda evin balkonunda tahtalarla çevrili bölme içerisinde, 8 kök hint keneviri ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak ev sahibi A.K. gözaltına alındı.

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