Evini terk eden 12 bin kişi geri döndü
Nijerya'nın Katsina eyaletinde çatışmalar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan yaklaşık 12 bin kişi evine döndü.
Katsina Valisi Aminu Masari, Shimfida bölgesindeki askerlerin geri çekilmesinin ardından bölgede güvenliğin yeniden sağlandığını belirtti.
Bölgede 10 Mart'ta yeniden güvenliğin sağlandığını belirten Masari, silahlı saldırılar nedeniyle evlerini terk eden 12 binden fazla kişinin geri döndüğünü ve rahatlıkla çiftçilik işlerine devam edebileceğini söyledi.
(İLKHA)