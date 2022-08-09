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Dünya Evini terk eden 12 bin kişi geri döndü
Dünya

Evini terk eden 12 bin kişi geri döndü

Nijerya'nın Katsina eyaletinde çatışmalar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan yaklaşık 12 bin kişi evine döndü.

Yeniakit Publisher
2022-08-09 17:45:00 -
Evini terk eden 12 bin kişi geri döndü

Katsina Valisi Aminu Masari, Shimfida bölgesindeki askerlerin geri çekilmesinin ardından bölgede güvenliğin yeniden sağlandığını belirtti.

Bölgede 10 Mart'ta yeniden güvenliğin sağlandığını belirten Masari, silahlı saldırılar nedeniyle evlerini terk eden 12 binden fazla kişinin geri döndüğünü ve rahatlıkla çiftçilik işlerine devam edebileceğini söyledi.

(İLKHA)

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