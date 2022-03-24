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Gündem Evine sürekli gelip zarar veren başıboş köpekleri öldüren vatandaş hapse atıldı
Gündem

Evine sürekli gelip zarar veren başıboş köpekleri öldüren vatandaş hapse atıldı

Ankara'da tek katlı evinin çatısına çıkıp sürekli zarar veren 2 köpeği av tüfeği ile ateş ederek öldüren Hanifi Karataş, gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-24 22:13:00 -
Evine sürekli gelip zarar veren başıboş köpekleri öldüren vatandaş hapse atıldı

Ankara'nın Mamak ilçesi Türközü Mahallesi'nde meydana gelen olayda Hanifi Karataş, tek katlı evinin çatısına çıkan ve evine zarar veren 2 başıboş köpeğe av tüfeği ile ateş etti. Saçmaların isabet ettiği köpekler öldü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine Karataş, polis tarafından gözaltına alındı.

Mahkeme, başıboş köpekleri evcil hayvan saydı

Karataş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcıya ifade veren Karataş, daha sonra çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesince 'evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

"İsteyerek öldürmedim, evimin çatısına çıkıp zarar veriyorlardı"

Karataş mahkemedeki savunmasında, "Ben hayvanları isteyerek öldürmedim. Benim evim müstakil evdir. Köpekler sürekli evimin çatısına çıkıp zarar veriyorlardı. Bu nedenle sahip olduğum tek kırma tüfekle havaya ateş etmiştim. Ancak sonra bir daha geldiler, bu sefer de istemeden de olsa köpeklere ateş ettim. Yaptığımdan dolayı üzgünüm, böyle olmasını istemezdim" dedi.

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