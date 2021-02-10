Evine kurduğu sistemle 15 yıldır elektriğe para vermiyor

Kumru ilçesinde yaşayan Kenan Gürgezoğlu, 15 yıl önce Balı Mahallesi'ne inşa ettirdiği evinin çevresindeki ağaçlara merak üzerine küçük güneş panelleri monte ederek, elektrik üretmeye başladı. Zamanla, ürettiği elektriğin aydınlanma ihtiyacının bir kısmını karşıladığını gören Gürgezoğlu, küçük panellerin sayısını 30'a kadar yükseltti.Evinin bahçesine ve çevresine yerleştirdiği çok sayıda aydınlatma lambalarını bu sayede ücretsiz olarak kullanan Kenan Gürgezoğlu, 10 adet daha büyük boy güneş paneli alıp montajını yaparak, elektrik üretimini arttırdı. Gürgezoğlu, evinin içerisinde ve bahçesinde bulunan yaklaşık 40 adet lamba ile aydınlanma ihtiyacını karşılıyor, 220 volta uyarlanabilen sistem ile gündüzleri elektriği bedava olarak kullanıyor. “Kullanmadığı enerji akülere depolanıyor, bedava elektrik üretiliyor”

Güneş panelleri ile aydınlanma ihtiyacını karşıladığını ve kullanmadığı enerjinin ise jel akülere depolandığını kaydeden 60 yaşındaki Kenan Gürgezoğlu, “Gündüz bu enerjiden 220 volt olarak faydalanabiliyorum. Gece ise aydınlatma ile ilgili depolama sistemimiz var. Kullanmadığımız zamanda da enerji 4 adet bulunan jel akülere depolanıyor. Ve bu alanda bulunan yaklaşık 30 tane sokak lambam yandığı zaman burası komple aydınlanıyor. Yani bedava olarak enerji üretiyor” dedi. “Toplam maliyeti 15-20 bin lira, kendini amorti etti”

Panellerin, şimdiye kadarki toplam maliyetinin yaklaşık 20 bin lira olduğunu ancak 15 yıldır kullandığı için kendini amorti ettiğini kaydeden Gürgezoğlu, “Yaklaşık olarak da 15 senedir kullanıyorum ve şuan için bir sıkıntım yok.Zaten panellerin ömrü yaklaşık 25 olduğu söylendi. Bunların bir kısmını da kendim yerleştirdim. Meraklı olduğum için üstesinden geldim” diye konuştu. “İnsanların bu nimetten faydalanması lazım”

Karadeniz Bölgesi'nde dahi bu sistemin yeteli olduğunu ve yılın 9 ayı aktif olarak kullanabildiğini kaydeden Gürgezoğlu, şunları söyledi:

“İnsanların bu nimetten faydalanmaları lazım. Karadeniz Bölgesi'nde güneş yok diye bir konu söz konusu değil. Burada güneş olduğu zaman gayet yeterli oluyor. Sisli hava ve panellerin üzerinde kar kaplı olmadığı zamanlarda bir sorun teşkil etmiyor. Buzdolabı A sınıfı küçük olursa, 12-24 volta ayarlı televizyonları, iç aydınlatmaları da çalıştırıyor ve bana yeterli oluyor. Bunlardan üretilen elektriği nisan ayından aralık ayına kadar hiçbir sıkıntı çekmeden rahat bir şekilde elektrik ihtiyacını görüyorum.”