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Evine balkondan girmeye çalışırken 7. kattan düşerek hayatını kaybetti

Apartmanın 7. katındaki dairesine anahtarını içeride unuttuğu için balkondan girmeye çalışan genç kadın düşerek hayatını kaybetti.

19 Kasım 2018 Pazartesi 07:57
Evine balkondan girmeye çalışırken 7. kattan düşerek hayatını kaybetti

Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'ndeki apartmanın 7. katından bir kadının düştüğü ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde 21 yaşındaki B.K'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Genç kadının, anahtarını içeride unuttuğu için apartman boşluğundaki balkondan kendi dairesinin balkonuna geçmeye çalıştığı sırada düştüğü anlaşıldı. Ekipler, olay sırasında B.K'nin yanında bulunduğu ileri sürülen kişiyi ifade işlemleri için Fatih Polis Merkezi'ne götürdü. Genç kadının cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

 

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 07:57
  1. Adana
  2. adana

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