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Gündem Evine 3 milyon avro teklif eden Yunan’a tokat gibi cevap
Gündem

Evine 3 milyon avro teklif eden Yunan’a tokat gibi cevap

Manisa’da yaşayan 85 yaşındaki Mihriye Yalazı’ndan tarihi evini satın almak isteyen Yunanlıya tokat gibi cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-06 15:48:00 - 2020-09-06 15:53:07
Evine 3 milyon avro teklif eden Yunan’a tokat gibi cevap

Manisa Akhisar ilçesinde yaşayan yaşlı kadın, Yunan Armatör Aristotle Onassis’in doğduğu ev olarak bilinen tarihi evine gelen teklifi böyle reddetti.

Dünyaca ünlü armatörün adına kurulan Onassis Vakfı, evin hikayesini öğrendikten sonra İzmir Konsolosluğu yetkilileri ile evi ziyarete geldi. Vakıf adına tarihi evi satın almak isteyen heyet, Mihriye Yalaz’ın olumsuz cevabı ile karşılaştı. Tarihi evi satın almak isteyen yetkililer fiyatı 3 milyon avroya çıkarıp tekrar teklifte bulundular. Bu parayı da reddeden Mihriye Yalaz, Yunanlılara tarihi cevabı verdi.

Yunan bayrağı dalgalanamaz

Mihriye Yalaz, gelen teklifleri, “Bu evde Yunan bayrağı dalgalanamaz" diye reddetti.

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Yorumlar

Mikail okuroğlu

Çok Teşekkürler yunana aşık birilerinine kapak olsun tekrar teşekkürler...
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Candan

elinden öperim ninem.
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