Evine 3 milyon avro teklif eden Yunan’a tokat gibi cevap
Manisa’da yaşayan 85 yaşındaki Mihriye Yalazı’ndan tarihi evini satın almak isteyen Yunanlıya tokat gibi cevap verdi.
Manisa Akhisar ilçesinde yaşayan yaşlı kadın, Yunan Armatör Aristotle Onassis’in doğduğu ev olarak bilinen tarihi evine gelen teklifi böyle reddetti.
Dünyaca ünlü armatörün adına kurulan Onassis Vakfı, evin hikayesini öğrendikten sonra İzmir Konsolosluğu yetkilileri ile evi ziyarete geldi. Vakıf adına tarihi evi satın almak isteyen heyet, Mihriye Yalaz’ın olumsuz cevabı ile karşılaştı. Tarihi evi satın almak isteyen yetkililer fiyatı 3 milyon avroya çıkarıp tekrar teklifte bulundular. Bu parayı da reddeden Mihriye Yalaz, Yunanlılara tarihi cevabı verdi.
Yunan bayrağı dalgalanamaz
Mihriye Yalaz, gelen teklifleri, “Bu evde Yunan bayrağı dalgalanamaz" diye reddetti.