Evinden çok sayıda silah çıkan şüpheli serbest bırakıldı

Kayseri'nin Yeşilhisar İlçesi'nde evinde çok sayıda tabanca, tüfek ve kesici alet ele geçirilen M.M.A. (24) gözaltına alındı. M.M.A., savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.



Polis ekipleri, ihbar üzerine M.M.A'nın Güney ve Köşk Mahalleleri'nde bulunan iki evine baskın yaptı. Evlerde yapılan aramada fünyesi olmayan 1 el bombası, 1 av tüfeği, tabancalar, kelepçe, kasatura, balta, çok sayıda fişek ve barut ele geçirildi. Gözaltına alınan M.M.A., çiftçilikle uğraştığını söyleyerek, askerlik mesleğine sevgisi nedeniyle silah ve bıçaklara merakı olduğunu, koleksiyon amaçla biriktirdiğini ileri sürdü.



Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen M.M.A., savcılık tarafından serbest bırakıldı.