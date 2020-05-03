  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Evinden çıkamayan çocuğun kitap talebini polisler karşıladı

Yeniakit Publisher
2020-05-03 13:43:55 -
Evinden çıkamayan çocuğun kitap talebini polisler karşıladı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirler kapsamında evinden çıkamayan birinci sınıf öğrencisi Aslı Akkoca'nın kitap talebini polisler yerine getirdi.

Devrekani ilçesinde ailesiyle yaşayan Akkoca, kısıtlama nedeniyle evden çıkamaması nedeniyle 155'i arayarak kitap istedi. Çocuğun isteğini yerine getiren polisler, aldıkları kitabı Akkoca'nın evine götürdü.

Polislere teşekkür eden Akkoca, "Kitap okumayı çok seviyorum. Evimizde okuyacak kitap kalmamıştı ben de polis amcaları arayarak istedim. Onlar da hemen getirdiler. Evde artık daha güzel zaman geçireceğim." dedi.




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı