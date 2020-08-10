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Aktüel

Evinde ölü bulunan özel harekat polisi toprağa verildi

Polisin 6 yaşındaki oğlunun, tabuta son kez dokunmak istemesi duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu

Yeniakit Publisher
2020-08-10 14:16:25 -
Evinde ölü bulunan özel harekat polisi toprağa verildi

ADANA (AA) - Adana'da evinde ölü bulunan özel harekat polisi Eyüp Atlı'nın cenazesi, düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Adana Adli Tıp Kurumu morgundan alınan Atlı'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, polis eskortu eşliğinde merkez Çukurova ilçesinde bulunan Kabasakal Mezarlığı'na getirildi.

Atlı'nın cenazesini gören eşi Ayşe ile annesi Hatice Atlı, gözyaşlarını tutamadı. İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, mesai arkadaşları ve yakınlarının katıldığı törende, maske takıldığı ve sosyal mesafe kurallarına uyulduğu görüldü.

Kılınan namazın ardından Atlı'nın cenazesi, aynı mezarlıkta toprağa verildi.

Bir yakınının kucağında tabutun arkasından giden, Atlı'nın 6 yaşındaki oğlu Eymen'in babasına son kez dokunmak istemesi duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Dün, anne Hatice Atlı oğlundan haber alamaması üzerine merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki evine gitmiş, oğlunu yerde yatar durumda bulmuştu. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Atlı'nın hayatını kaybettiği belirlenmiş, ölüm nedeninin belirlenmesi için cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.

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